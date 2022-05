Spis treści: 01 Kod 69 w prawie jazdy. Dla tych, którzy jeździli po alkoholu

02 Czy kod 69 w prawie jazdy obowiązuje w Polsce?

03 Prawo jazdy z kodem 69 za granicą

04 Jak pozbyć się kodu 69 z prawa jazdy?

Kod 69 w prawie jazdy oznacza, że jego właściciel został wcześniej przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu. Sam kod 69 to informacja dla policjantów kontroli drogowej, że w samochodzie takiego kierowcy znajduje się tak zwany alkolock. Ten uniemożliwia włączenie silnika, jeśli siedząca za kierownicą osoba piła wcześniej alkohol.

Kod 69 w prawie jazdy to wiadomość, że kierowca odbył już połowę swojej kary za jazdę po wpływem. Właśnie po takim czasie można starać się o powrót za kierownicę, gdy sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku, gdy pijany kierowca traci prawo jazdy dożywotnio, o kod 69 w prawie jazdy i alkolock w samochodzie może starać się po upływie minimum 10 lat.

Zgodnie z prawem, alkolock w samochodzie takiego kierowcy będzie obecny przez trzy lata od momentu powrotu na drogi. Urządzenie działa niemal identycznie jak to, które przykładają do ust kierowcom policjanci podczas rutynowych kontroli. Jeżeli alkolock wykryje, że w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu przekroczy 0,1 mg w 1 dm3, aktywuje się blokada i silnik zostanie unieruchomiony.

Czy kod 69 w prawie jazdy obowiązuje w Polsce?

Kod 69 w prawie jazdy został wprowadzony przez Komisję Europejską w kwietniu 2015 roku. Zgodnie z jej dyrektywą kod 69 znajduje się w rubryce numer 12 prawa jazdy.

Czy kod 69 w prawie jazdy obowiązuje w Polsce? To ograniczenie dla kierowców obowiązuje również w Polsce, a kod 69 dotyczy wszystkich kategorii uprawnień.

Jeżeli podczas kontroli drogowej policjant zauważy, że nasze prawo jazdy posiada kod 69, oprócz sprawdzenia podstawowych dokumentów pojazdu i kierowcy sprawdzi także, czy samochód posiada alkolock. Ten musi być sprawny i włączony, a kierowca powinien posiadać odpowiednie dokumenty legalizacyjne. Koszty zakupu alkolocka spadają na kierowcę.

Warto również wiedzieć, że jedyną instancją, która może skrócić czas zakazu prowadzenia pojazdów i zlecić montaż alkolocka, jest sąd. Cena, którą przychodzi zapłacić za jazdę pod wpływem, jest wysoka. Wynajem alkolocka to około 90 zł miesięcznie. Zakup nowego urządzenia to już niemal 3 tysiące zł. Do tych kosztów należy doliczyć montaż. Im nowszy model auta tym drożej, dlatego ceny wahają się od 300 zł do kilku tysięcy.

Prawo jazdy z kodem 69 za granicą

Co do zasady, kod 69 obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak nie wszystkie kraje wydają prawa jazdy z informacją o ograniczeniach w prowadzeniu pojazdów, dlatego kod 69 jest wpisywany w krajach, które się na to zdecydowały. Warto pamiętać, że państwa członkowskie mają dostęp do Europejskiej Sieci Praw Jazdy. Wszelkie ograniczenia w prawie jazdy w jednym kraju są obowiązujące na terenie innych krajów członkowskich.

Aby ubiegać się o prawo jazdy z kodem 69, warto do przedkładanego do sądu wniosku dołączyć zaświadczenie o wcześniejszej niekaralności, byciu jedynym żywicielem rodziny czy pozytywną opinię z różnych środowisk, na przykład z pracy. Dzięki temu zwiększy się szansa na pozytywną decyzję sądu.

Jak pozbyć się kodu 69 z prawa jazdy?

Pozbycie się kodu 69 z prawa jazdy nie jest sprawą łatwą. Oczywiście, jeżeli mija termin orzeczonego przez sąd terminu, kiedy kierowca ma obowiązek jazdy z alkolockiem, wystarczy udać się do właściwego starostwa w celu wymiany dokumentu.

W przypadku, gdy chcemy pozbyć się kodu 69 z prawa jazdy przed upływem terminu trzech lat, niezbędne jest nowe postępowanie sądowe. Jak pozbyć się kodu 69 z prawa jazdy? Obowiązkiem kierowcy będzie przekonanie sądu do usunięcia kodu 69 z prawa jazdy.