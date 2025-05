To nietypowe oznaczenie, którego forma i umiejscowienie różnią się od tradycyjnych sygnalizatorów, pełni funkcję ostrzeżenia, ale decyzja o przejeździe zawsze należy do kierowcy.

Polska sygnalizacja świetlna jest dość przejrzysta i opiera głównie na trzech barwach - czerwonej, żółtej i zielonej. Uzupełnieniem na sygnalizatorach bywają strzałki, które przy odpowiednich warunkach pozwalają skręcić kierowcy w prawo. Do tego dochodzą sygnalizatory kierunkowe, umożliwiające bezkolizyjny skręt.

Tymczasem podróżując po Europie, można natknąć się na dodatkowe i jednocześnie mniej oczywiste sygnały, które dla osób nieobeznanych z lokalnymi przepisami mogą okazać się nieczytelne. Przykładem niech będzie francuski sygnalizator z krzyżem. Co właściwie oznacza to nietypowe światło?

Sygnalizator z czerwonym plusem. Co oznacza?

Spotykany na paryskich skrzyżowaniach sygnalizator z czerwonym plusem, lub greckim krzyżem, pełni istotną funkcję informacyjną dla kierowców skręcających w lewo. Zapalony znak jest bowiem sygnałem, że pojazdy z naprzeciwka zostały zatrzymane, co umożliwia bezpieczne wykonanie lewoskrętu. Oprócz nietypowego oznaczenia, charakteryzuje go również sposób montażu - jest ustawiony w odwrotnej orientacji w porównaniu do tradycyjnych świateł. Dzięki temu jest widoczny dla kierowców jadących z naprzeciwka.