Niecodzienny widok na drogach. Tajemniczy znak z żabą zaskoczył kierowców

Paula Lazarek

Na drogach w Polsce pojawiły się nietypowe znaki drogowe z żabą. Choć mogą budzić zdziwienie, to mają one bardzo ważny cel – ostrzegają kierowców przed migracją płazów. Wiosną, kiedy zwierzęta te wędrują do miejsc rozrodu, nierzadko muszą przejść przez ruchliwe ulice. To wiąże się z dużym ryzykiem ich śmierci.