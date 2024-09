Zaczęło się bukowisko. Są ostrzeżenia dla kierowców i motocyklistów

Zderzenie łosiem może mieć tragiczne skutki nie tylko dla zwierzęcia

Zderzenie z łosiem, który ma masywne ciało osadzone na stosunkowo wąskich nogach może skończyć się tragicznie nie tylko dla zwierzęcia, ale również osób podróżujących samochodem. Co gorsza, w najbliższym czasie na drogach będzie można spotkać większą liczbę tych zwierząt niż zwykle.

Ma to związek z tzw. bukowiskiem, czyli okresem godowym łosi. Trwa on od września do połowy października i wówczas łosie odbywają dłuższe wędrówki, zapędzając się na drogi, a nawet do miast.

Na samej tylko Lubelszczyźnie w sobotę doszło do dwóch zderzeń z łosiami. Zginęły w nich zwierzęta i motocyklista.

Reklama

Motocyklista zderzył się z łosiem. Zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku motocyklisty doszło na obwodnicy Kraśnika, na drodze wojewódzkiej nr 833, w zderzeniu z łosiem zginął on na miejscu. Z kolei w Opolu Lubelskim, na drodze wojewódzkiej nr 747, łoś wbiegł nagle na drogę pod jadący samochód osobowy. 29-letniemu kierowcy nie udało się uniknąć zderzenia, ale odniósł tylko ogólne potłuczenia. Samochód został natomiast poważnie uszkodzony.



To w ostatnim czasie kolejne na Lubelszczyźnie wypadki z udziałem łosi. Leśnicy informują, że zwierząt tych jest coraz więcej. Według szacunków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w lasach na Lubelszczyźnie może ich być nawet około 7,5 tys. 20 lat temu populacja szacowano na kilkaset osobników.