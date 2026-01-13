Spis treści: Jakie pojazdy obowiązuje okresowy zakaz jazdy? Okresowy zakaz jazdy dla pojazdów o DMC przekraczającym 12 t. Dni z zakazem w 2026 r. Jaki mandat grozi za złamanie zakazu jazdy dla ciężarówek w 2026 r.? Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w Europie. Jak sprawdzić, czy możesz jechać ciężarówką?

Badania natężenia ruchu drogowego prowadzone od lat potwierdzają, że wzmożona liczba pojazdów na drogach ma miejsce przede wszystkim w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. Aby maksymalnie ułatwić podróżowanie po kraju oraz poprawić bezpieczeństwo, na mocy rozporządzenia ministra transportu z 2017 r. wprowadzono okresowe zakazy jazdy, które dotyczą pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Jakie pojazdy obowiązuje okresowy zakaz jazdy?

Wprowadzenie tych regulacji nie oznacza jednak, że na drogach kompletnie nie zobaczymy ciężarówek czy autobusów. Całkowite wstrzymanie transportu drogowego jest po prostu niemożliwe, dlatego ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Okresowy zakaz jazdy nie dotyczy autobusów, pojazdów ciężarowych wracających z zagranicy, które kończą przewóz drogowy lub dostarczają ładunek do odbiorcy w Polsce, a także pojazdów o DMC przekraczającym 12 ton, które wjechały do kraju poza godzinami obowiązywania zakazu i znajdują się w odległości do 50 km od granicy, jak i również oczekujących na wyjazd z terytorium Polski.

Zakaz nie obowiązuje także służb mundurowych oraz pojazdów wojskowych, a także ciężarówek realizujących określone zadania lub przewożących kluczowe ładunki. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2026 r. obostrzenia nie obejmują pojazdów ciężarowych przewożących m.in. lekarstwa i środki medyczne, środki spożywcze i towary szybko psujące się, żywe zwierzęta, sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych, odpady komunalne, towary niebezpieczne czy inne ładunki niezbędne do zachowania ciągłości cyklu produkcyjnego.

Okresowy zakaz jazdy nie dotyczy wszystkich pojazdów o DMC powyżej 12 ton. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Okresowy zakaz jazdy dla pojazdów o DMC przekraczającym 12 t. Dni z zakazem w 2026 r.

Zawodowi kierowcy, właściciele firm transportowych oraz spedytorzy powinni dokładnie zapoznać się z kalendarzem zakazów jazdy na bieżący rok. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział trzy zakresy czasowe, w których jazda jest niemożliwa - od 8.00 do 22.00, od 18.00 do 22.00 oraz od 8.00 do 14.00.

Zakaz jazdy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t od 8.00 do 22.00:

1 stycznia,

5, 6 kwietnia,

1, 3, 24 maja,

4, 28 czerwca,

5, 12, 19, 26 lipca,

2, 9, 15, 16, 23, 30 sierpnia,

1, 11 listopada,

25, 26 grudnia.

Zakaz jazdy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t od 18.00 do 22.00:

4 kwietnia,

2, 23 maja,

3, 26 czerwca,

3, 10, 17, 24, 31 lipca,

7, 14, 21, 28 sierpnia,

31 października,

12 listopada.

Zakaz jazdy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t od 8.00 do 14.00:

27 czerwca,

4, 11, 18, 25 lipca,

1, 8, 22, 28 sierpnia.

Jaki mandat grozi za złamanie zakazu jazdy dla ciężarówek w 2026 r.?

Ograniczenia w transporcie drogowym mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz komfortu podróży przede wszystkim w okresach wzmożonego natężenia ruchu. Za niezastosowanie się do zakazu jazdy dla pojazdów ciężarowych grozi mandat karny. W wyżej wymienionych dniach zawodowi kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Jazda pomimo obowiązującego zakazu zagrożona jest mandatem karnym w wysokości od 200 do 500 zł, którym ukarany zostanie kierowca. Co więcej, grzywna w wysokości 2 tys. zł zostanie nałożona na przewoźnika, a z karą 1 tys. zł musi liczyć się także osoba zarządzająca transportem. W niektórych sytuacjach może zostać wszczęte również postępowanie administracyjne.

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w Europie. Jak sprawdzić, czy możesz jechać ciężarówką?

Oczywiście zakazy jazdy pojazdów o DMC przekraczającym 12 ton nie obowiązują wyłącznie w Polsce. W wielu innych krajach europejskich również funkcjonują obostrzenia związane zarówno z weekendami, jak i dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wybierając się poza granice kraju warto zapoznać się z informacjami na stronie www.trafficban.com - w zakładce każdego z państw znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące ograniczeń, odstępstw oraz zwolnień z zakazu.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL