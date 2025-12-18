Tak obejdziesz odcinkowy pomiar prędkości. Prosty sposób na uniknięcie mandatu

Spis treści: Nowe odcinkowe pomiary prędkości na autostradach w Polsce Odcinkowy pomiar prędkości - zasada działania Jak uniknąć mandatu na odcinkowym pomiarze prędkości? O ile można przekroczyć prędkość na odcinkowym pomiarze? Ile wynosi mandat na odcinkowym pomiarze prędkości?

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na autostradach w Polsce

Odcinkowy pomiar prędkości to bardzo skuteczne narzędzie przeciwko kierowcom przekraczającym prędkość. Tylko w 2024 r. 71 działających wówczas urządzeń zarejestrowało ponad 371 tys. wykroczeń. Nic dziwnego, że system jest stale rozwijany, a docelowo w naszym kraju funkcjonować będzie 114 zestawów do pomiaru średniej prędkości, obejmujących łącznie 670 kilometrów dróg.

Plany na 2026 rok obejmują między innymi 15 nowych odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach. Pojawią się one w następujących lokalizacjach:

A4 Krzyżowa - Krzywa A4 (dolnośląskie),

A4 Opole Zachód - MOP Prószków (opolskie, już zainstalowany),

A4 Krapkowice - MOP Góra św. Anny (opolskie),

A4 Kurdwanów - węzeł Wielicka (małopolskie),

A4 Tarnów Centrum - Jawornik (małopolskie)

A1 Kamieńsk - Radomsko (łódzkie),

A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (łódzkie),

A1 Kutno - Piątek (łódzkie),

A1 Częstochowa Południe - Woźniki (śląskie),

A1 Brodowe - Mykanów (śląskie),

A1 Zabrze Północ - Zabrze Zachód (śląskie).

A2 Koło - Dąbie, (wielkopolskie),

A2 Mińsk Mazowiecki (mazowieckie),

A6 Dąbie - Rzęśnica (zachodniopomorskie),

A8 autostradowa obwodnica Wrocławia (dolnośląskie, już oddany)

Odcinkowy pomiar prędkości - zasada działania

Wielu kierowców zdaje sobie pytanie, czy można uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości, jeśli na kontrolowanym odcinku zapomnimy się i przekroczymy w pewnym momencie obowiązujący limit. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśnijmy najpierw zasadę działania OPP.

Odcinkowy pomiar prędkości opiera się na kamerach ustawionych na początku oraz na końcu wybranego fragmentu drogi. Wykorzystuje również czujniki radarowe lub ultradźwiękowe, dzięki czemu system jest w stanie zidentyfikować pojazdy oraz zarejestrować czas ich przejazdu. Średnia prędkość jest obliczana właśnie na podstawie czasu, w jakim dany pojazd przejeżdża odcinek objęty pomiarem.

Jak uniknąć mandatu na odcinkowym pomiarze prędkości?

Największa zaleta OPP, czyli monitorowanie dłuższego fragmentu drogi, jest także jego słabym punktem, który można wykorzystać do uniknięcia mandatu za zbyt szybką jazdę. Otóż kara jest nakładana dopiero wtedy, gdy zbyt wysoka będzie nasza średnia prędkość na całym odcinku, a nie jeśli chwilowo przekroczymy obowiązujący limit.

Innymi słowy, jeśli w pewnym momencie przesadziliśmy z prędkością, możemy odpowiednio zwolnić, aby wydłużyć czas przejazdu przez OPP, a więc i naszą średnią prędkość. Trzeba jednak zachować przy tym rozsądek - nie możemy gwałtownie hamować (szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych), ani utrudniać innym ruchu. Niedopuszczalne jest tym bardziej zatrzymywanie się na pasie awaryjnym przy drogach szybkiego ruchu. Takie zachowania są niebezpieczne i również grożą mandatem.

O ile można przekroczyć prędkość na odcinkowym pomiarze?

Jest jeszcze jeden, prawnie przewidziany sposób na uniknięcie mandatu na odcinkowym pomiarze prędkości. Tak jak w przypadku fotoradarów, ustawodawca przewiduje niewielki margines błędu urządzeń pomiarowych, więc mandaty nie są wystawiane za przekroczenie prędkości do 10 km/h.

Pamiętajmy również, że nadal mowa o średniej prędkości na całym odcinku, a ponadto prędkościomierze co do zasady nieco zawyżają prędkość z jaką się poruszamy (o kilka kilometrów na godzinę). Jeśli więc wjechaliśmy na OPP na drodze ekspresowej i rozpędziliśmy się do 130 km/h, to mandat raczej nam nie grozi. Najlepiej oczywiście po zauważeni błędu zwolnić do przepisowych 120 km/h - wtedy bez wątpienia zmieścimy się w marginesie dopuszczalnego błędu i unikniemy mandatu.

Ile wynosi mandat na odcinkowym pomiarze prędkości?

Jeżeli przekroczymy prędkość na obszarze objętym działaniem odcinkowego pomiaru prędkości, możemy spodziewać się dokładnie takiego mandatu, jak w przypadku przekroczenia zmierzonego w inny sposób. Ci zmotoryzowani, którzy dopuścili się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat, muszą liczyć się z ryzykiem otrzymania dwa razy wyższego mandatu, zgodnie z zasadą recydywy.

Kary za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

