Pomarańczowe koperty są już w Polsce. Zaparkuje tylko jedna grupa kierowców

Krzysztof Pochłód

Miasta na różne sposoby próbują rozwiązać problem niedoboru miejsc parkingowych. Zwykle poprzez rozszerzanie strefy płatnego parkowania oraz podnoszenie cen za parkowanie. W Zakopanem postanowiono natomiast zastosować jeszcze jedną metodę i pojawiły się tam pomarańczowe koperty.

Płatny parking przy ulicy z wyznaczonymi miejscami postojowymi, znakiem poziomym zakazującym postoju na części strefy oraz dużym żółtym znakiem wskazującym kierunek ruchu. W tle drzewa i kilka zaparkowanych samochodów.
Kto może parkować na pomarańczowych kopertach bez narażania się na mandat? /Urząd Miasta Zakopanemateriał zewnętrzny

Spis treści:

  1. Co oznaczają pomarańczowe koperty na parkingach?
  2. Pomarańczowe koperty - kto może na nich parkować?
  3. Jakie przywileje daje karta mieszkańca Zakopanego?
  4. Cennik strefy płatnego parkowania w Zakopanem

Co oznaczają pomarańczowe koperty na parkingach?

Zakopane to miasto kojarzone z wieloma rzeczami, wśród których są też niestety takie jak wielkie tłumy turystów, korki i brak wolnych miejsc parkingowych. Dla osób odwiedzających stolicę Tatr oznacza to często spore niedogodności, ale co mają powiedzieć tamtejsi mieszkańcy? Zaparkowanie samochodu w pobliżu urzędów, przychodni czy nawet sklepów graniczy z cudem. Miejsca parkingowe są zajmowane na długie godziny, często przez osoby, które zostawiają auto i ruszają na piesze szlaki lub zwiedzanie Krupówek. W efekcie mieszkańcy, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe lub odebrać dziecko ze szkoły, nie mają gdzie się zatrzymać.

Problem pogłębia fakt, że część przyjezdnych parkuje w niedozwolonych miejscach - na chodnikach, w bramach, przy skrzyżowaniach, a nawet przed wejściami do budynków publicznych. Skargi mieszkańców mnożyły się od lat. Teraz władze miasta postanowiły zareagować.

Pomarańczowe koperty - kto może na nich parkować?

W Zakopanem pojawiły się specjalne oznaczenia wybranych miejsc parkingowych - pomarańczowe koperty. Wyznaczono je w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji publicznych, takich jak Urząd Miasta, ZUS, Sąd Rejonowy, banki czy główne przystanki autobusowe.

Zasady korzystania z tych miejsc są jasno określone: mogą tam parkować wyłącznie mieszkańcy Zakopanego, posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk", a maksymalny czas parkowania to 60 minut. Po tym czasie kierowca powinien opuścić miejsce lub uiścić opłatę w parkomacie, podając numer rejestracyjny pojazdu powiązanego z kartą.

Dla osób spoza Zakopanego - w tym turystów i mieszkańców sąsiednich gmin - miejsca te są niedostępne. Samochody bez uprawnienia mogą zostać ukarane mandatem nawet do 300 zł. W założeniu mają to być miejsca rotacyjne, umożliwiające szybki dostęp do usług publicznych dla osób mieszkających w mieście.

Paula Lazarek
Paula Lazarek

    Jakie przywileje daje karta mieszkańca Zakopanego?

    Władze miasta rozszerzyły również możliwości, jakie daje Zakopiańska Karta Mieszkańca. Posiadacze abonamentu "Zakopiańczyk" mogą też raz dziennie zaparkować bezpłatnie w strefie płatnego parkowania na 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut, a po wykorzystaniu darmowego limitu - płacić za każdą kolejną godzinę mniej niż turyści,

    Cennik strefy płatnego parkowania w Zakopanem

    Wraz z wprowadzeniem nowych zasad, zróżnicowano także stawki za parkowanie w mieście. Wyższe ceny dotyczą wyłącznie osób spoza Zakopanego. Różnice są odczuwalne - oto aktualny cennik parkowania w Zakopanem (dla turystów):

    Strefa A (centrum, np. Krupówki)

    • pierwsza godzina - 6 zł
    • druga godzina - 7,20 zł
    • trzecia godzina - 8,60 zł
    • każda kolejna - 6 zł
    • minimalna opłata (30 min) - 3 zł

    Strefa B

    • pierwsza godzina - 5 zł
    • druga godzina - 6 zł
    • trzecia godzina - 7 zł
    • kolejne - 5 zł
    • całodniowy postój - 38 zł

    Strefa C

    • pierwsza godzina - 5 zł
    • druga godzina - 6 zł
    • trzecia godzina - 7,20 zł
    • kolejne - 5 zł

    Strefa D

    • pierwsza godzina - 6,40 zł
    • druga godzina - 7,60 zł
    • trzecia godzina - 9 zł
    • kolejne - 6,40 zł
