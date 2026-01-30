Płacisz raz 229 zł i dostajesz nowe uprawnienia. Nie musisz iść na kurs

Spis treści: Czy można jeździć z prawem jazdy kategorii B? Na co pozwala kod 96 w prawie jazdy? Ile kosztuje egzamin na kod 96 do prawa jazdy w 2026 roku?

Czy można jeździć z prawem jazdy kategorii B?

Większość kierowców ma proste skojarzenia, jeśli chodzi o kategorie praw jazdy. Mając A można prowadzić motocykle, zaś kategoria B dotyczy samochodów osobowych. To prawda, ale mocno uproszczona. W przypadku kategorii B tak naprawdę chodzi ogólnie o pojazdy z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t, a więc na przykład także lekkie auta dostawcze, ale nie tylko. Lista pojazdów dostępnych dla kierowcy z kategorią B, jest o wiele dłuższa. Znajdziemy na niej:

pojazdy samochodowe

samochody z przyczepą lekką

samochody z przyczepą inną niż lekka

motorowery

motocykle z silnikiem do 125 ccm

czterokołowce lekkie

czterokołowce

ciągniki rolnicze

pojazdy wolnobieżne

Na co pozwala kod 96 w prawie jazdy?

Na tym jednak nie koniec możliwości posiadacza kierowcy z prawem jazdy kategorii B. Może on także holować przyczepy, które dzielone są na "lekkie" oraz "inne niż lekkie". Na czym polega różnica?

samochód z przyczepą lekką - taka przyczepa ma DMC do 750 kg, a holujący ją samochód może mieć DMC 3,5 t, co daje masę zestawu 4,25 t

samochód z przyczepą inną niż lekka - DMC takiej przyczepy przekracza 750 kg, a wtedy masa całego zestawu może wynosić najwyżej 3,5 t

Takie sformułowanie przepisów ogranicza znacząco możliwości holowania cięższych przyczep. Zwykle aby je pociągnąć, potrzebujemy dużego, mocnego samochodu, najlepiej SUV-a. Niestety takie auto samo w sobie jest ciężkie i ma wysoką DMC, przez co łatwo przekroczyć limit 3,5 t dla całego zestawu.

Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość poszerzenia uprawnień poprzez specjalny kod 96 dopisany do praw jazdy. Jego zakres precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 702).

Zgodnie z przepisami, kod 96 umożliwia ciągnięcie przyczepy innej niż lekka samochodem o DMC wynoszącym do 3,5 tony, a dopuszczalna masa całego zestawu zostaje podniesiona do 4,25 t. Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze tylko jeden dodatkowy warunek - masa holowanej przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu. Mając uprawnienia określone kodem 96 można spokojnie holować sporą przyczepę kempingową, a nawet lawetę samochodową lub przyczepę do transportu koni lub łodzi.

Ile kosztuje egzamin na kod 96 do prawa jazdy w 2026 roku?

Żeby zdobyć uprawnienia oznaczone kodem 96 trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, a tym samym ukończone 18 lat. Do uzyskania tego kodu wystarczyć zdać praktyczny egzamin państwowy. W przeciwieństwie do kategorii B+E nie trzeba odbywać specjalnego kursu, który jest kosztowny. Niepotrzebny jest również egzamin teoretyczny.

Sam egzamin kosztuje obecnie 229 złotych. To jedyny wydatek, który ponosi kierowca w celu uzyskania nowych uprawnień. Przed egzaminem warto jednak poćwiczyć manewrowanie z dużą przyczepą, żeby nie mieć problemów z zaliczeniem.

