Senat zajmie się obowiązkowym kaskiem do 16. roku życia

Zgodnie z harmonogramem, dwudniowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się dziś, tj. 6 listopada. Jednym z głównych punktów obrad jest nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek noszenia kasku ochronnego przez wszystkie osoby do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego.

Nowe przepisy obejmą zarówno dzieci jadące samodzielnie, jak i te pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów. Sejm przyjął ustawę 17 października, za głosowało 241 posłów, przeciw było 28, a 174 wstrzymało się od głosu. Teraz to Senat zdecyduje, czy projekt w obecnej formie trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy o obowiązkowych kaskach - wyjątki i zasady

Ustawa przewiduje kilka wyjątków od obowiązku zakładania kasku. Zwolnione z niego będą dzieci przewożone w fotelikach bezpieczeństwa oraz w przyczepkach lub rowerach fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, jeśli ich konstrukcja uniemożliwia założenie kasku.

Przepisy nie obejmą dorosłych użytkowników rowerów i hulajnóg, dla nich noszenie kasku pozostanie dobrowolne. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w co piątym wypadku z udziałem dziecka jadącego jednośladem dochodzi do urazu głowy. Zdaniem ekspertów, kask może zmniejszyć ryzyko ciężkich obrażeń nawet o 60 proc.

Nowelizacja ma również ujednolicić zasady odpowiedzialności rodziców i opiekunów za przestrzeganie obowiązku ochrony głowy przez dzieci. To część szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Nie tylko kaski. Nowelizacja dotyczy też kierowców

Ten sam projekt przewiduje również inne zmiany w przepisach drogowych. Kierowcy będą mogli stracić prawo jazdy także poza terenem zabudowanym, jeśli przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Do tej pory przepis ten obowiązywał wyłącznie w obszarze zabudowanym.

Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Nowy zapis dotyczy głównie dróg jednojezdniowych dwukierunkowych i nie obejmuje autostrad ani większości dróg ekspresowych. Nowelizacja przywraca również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B przez osoby, które ukończyły 17 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Młodzi kierowcy będą mogli prowadzić samochód wyłącznie w obecności dorosłego, doświadczonego kierowcy, który ma prawo jazdy od co najmniej pięciu lat. Osoby z takim ograniczonym uprawnieniem będą objęte dodatkowymi zasadami - limitem prędkości 80 km/h poza terenem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie lub drodze ekspresowej dwujezdniowej, a także zakazem przewożenia niepełnoletnich pasażerów bez nadzoru dorosłego.

