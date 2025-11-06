Nowe przepisy o kaskach dla młodych trafiły do Senatu. Zmiany coraz bliżej

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Aktualizacja

Czy młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg będą musieli obowiązkowo zakładać kask? Wszystko wskazuje na to, że tak. Po przyjęciu przez Sejm nowelizacji Prawa o ruchu drogowym projekt trafił do Senatu, który zajmie się nim podczas najbliższego posiedzenia. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.

Ustawa o obowiązkowych kaskach w Senacie. Nowe przepisy coraz bliżej.
Ustawa o obowiązkowych kaskach w Senacie. Nowe przepisy coraz bliżej.123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Senat zajmie się obowiązkowym kaskiem do 16. roku życia
  2. Nowe przepisy o obowiązkowych kaskach - wyjątki i zasady
  3. Nie tylko kaski. Nowelizacja dotyczy też kierowców

Senat zajmie się obowiązkowym kaskiem do 16. roku życia

Zgodnie z harmonogramem, dwudniowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się dziś, tj. 6 listopada. Jednym z głównych punktów obrad jest nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek noszenia kasku ochronnego przez wszystkie osoby do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego.

Nowe przepisy obejmą zarówno dzieci jadące samodzielnie, jak i te pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów. Sejm przyjął ustawę 17 października, za głosowało 241 posłów, przeciw było 28, a 174 wstrzymało się od głosu. Teraz to Senat zdecyduje, czy projekt w obecnej formie trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy o obowiązkowych kaskach - wyjątki i zasady

Ustawa przewiduje kilka wyjątków od obowiązku zakładania kasku. Zwolnione z niego będą dzieci przewożone w fotelikach bezpieczeństwa oraz w przyczepkach lub rowerach fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, jeśli ich konstrukcja uniemożliwia założenie kasku.

Przepisy nie obejmą dorosłych użytkowników rowerów i hulajnóg, dla nich noszenie kasku pozostanie dobrowolne. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w co piątym wypadku z udziałem dziecka jadącego jednośladem dochodzi do urazu głowy. Zdaniem ekspertów, kask może zmniejszyć ryzyko ciężkich obrażeń nawet o 60 proc.

Nowelizacja ma również ujednolicić zasady odpowiedzialności rodziców i opiekunów za przestrzeganie obowiązku ochrony głowy przez dzieci. To część szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Zobacz również:

Unia Europejska przyszykowała prawdziwą rewolucją w przepisach dla kierowców
Wiadomości

Kierowcy stracą prawo jazdy w całej UE. Wiemy, kiedy przepisy wejdą w życie

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Nie tylko kaski. Nowelizacja dotyczy też kierowców

Ten sam projekt przewiduje również inne zmiany w przepisach drogowych. Kierowcy będą mogli stracić prawo jazdy także poza terenem zabudowanym, jeśli przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Do tej pory przepis ten obowiązywał wyłącznie w obszarze zabudowanym.

Policjant w żółtej kamizelce i czapce mierzy prędkość pojazdów na ulicy za pomocą radaru, w tle widoczne samochody jadące po dwupasmowej drodze w otoczeniu drzew.
Zaostrzone przepisy dotyczą również kierowcówStanislaw Bielski/REPORTEREast News

Nowy zapis dotyczy głównie dróg jednojezdniowych dwukierunkowych i nie obejmuje autostrad ani większości dróg ekspresowych. Nowelizacja przywraca również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B przez osoby, które ukończyły 17 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Młodzi kierowcy będą mogli prowadzić samochód wyłącznie w obecności dorosłego, doświadczonego kierowcy, który ma prawo jazdy od co najmniej pięciu lat. Osoby z takim ograniczonym uprawnieniem będą objęte dodatkowymi zasadami - limitem prędkości 80 km/h poza terenem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie lub drodze ekspresowej dwujezdniowej, a także zakazem przewożenia niepełnoletnich pasażerów bez nadzoru dorosłego.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie byłoMaciej OlesiukINTERIA.PL

Najnowsze