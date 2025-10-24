W skrócie Cyfrowe prawo jazdy będzie obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i pozwoli na wyświetlanie dokumentu na telefonie, eliminując konieczność noszenia fizycznego blankietu.

Zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami za wykroczenia czy przestępstwa drogowe będzie skutkowało zakazem jazdy nie tylko w kraju wydania, ale w całej UE.

Nowe przepisy wprowadzają także skrócenie ważności prawa jazdy, zmiany w badaniach lekarskich oraz nowe zasady dla młodych kierowców, w tym możliwość prowadzenia przez 17-latków pod nadzorem.

Temat stworzenia cyfrowego prawa jazdy stał się jedną z głównych zmian, które zostały zatwierdzone w poniedziałkowym głosowaniu. Zgodnie z zapowiedziami dokument uprawniający do kierowania pojazdami będzie można wyświetlać podczas kontroli za pomocą specjalnej aplikacji na telefon. Co najważniejsze, będzie on akceptowany w tej formie na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Dzięki temu już w niedalekiej przyszłości - podobnie jak obecnie w Polsce - kierujący nie będzie miał obowiązku posiadania przy sobie fizycznego blankietu.

Prawo jazdy stracisz na terenie całej Unii Europejskiej. To pokłosie wprowadzenia cyfrowego prawa jazdy

Skoro dokument w formie elektronicznej będzie akceptowany na terenie wszystkich państw członkowskich, to sam sposób karania również się zmieni. Cyfryzacja sprawi, że uprawnienia będą zatrzymywane nie tylko na terenie kraju, w którym zostały wydane, a zakaz obejmie całą Unię Europejską.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli kierowca otrzyma tymczasowy lub stały zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenia lub przestępstwa popełnione na drodze - chociażby przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym w Polsce czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu - to zakaz będzie egzekwowany we wszystkich krajach Wspólnoty.

Stosowna informacja na temat zatrzymania lub cofnięcia uprawnień pojawi się w systemie, więc policjanci z różnych krajów za pomocą kilku kliknięć będą mogli dokładnie sprawdzić status prawa jazdy. Nadal zmotoryzowani będą mogli ubiegać się o fizyczny dokument, który otrzymają w ciągu trzech tygodni.

17-latkowie za kierownicą. Wcześniej poprowadzą również pojazdy ciężarowe

Po raz pierwszy unijne przepisy przewidują okres próbny dla świeżo upieczonych kierowców, który będzie wynosił co najmniej dwa lata. W tym czasie będą oni podlegać znacznie surowszym przepisom i karom przede wszystkim za jazdę pod wpływem alkoholu czy brak pasów bezpieczeństwa.

Nowością będzie także możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez 17-latków, którzy do 18. roku życia będą musieli prowadzić pojazd pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Z racji niedoboru zawodowych kierowców, 18-latkowie będą mieli możliwość ubiegania się o prawo jazdy kategorii C, a w wieku 21 lat o uprawnienia do kierowania autobusem. Niezbędne będzie jednak okazanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Jego brak oznacza zwiększenie limitu wieku do odpowiednio 21 i 24 lat.

UE skraca ważność prawa jazdy. Badania lekarskie zastąpi formularz samooceny

Obecnie prawo jazdy kategorii B i A jest ważne przez 15 lat. Okres ważności będzie mógł zostać skrócony do 10 lat, jeśli służy ono również jako krajowy dokument tożsamości. Z kolei uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych i autobusów będą ważne jedynie przez pięć lat. Kraje członkowskie Unii Europejskiej otrzymają również możliwość skrócenia okresu ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 lat i starszych, co ma zobowiązać ich do częstszych wizyt u lekarza lub uczestnictwa w kursach przypominających wiedzę.

Sporo zmian może pojawić się także w kwestii obowiązkowych badań, ponieważ kraje Unii będą mogły samodzielnie zdecydować, czy je pozostawiają, czy zastępują formularzem samooceny lub inną oceną opracowaną na szczeblu krajowym.

Kiedy nowe przepisy unijne dotyczące kierowców wejdą w życie?

Nowe przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie ich do prawa krajowego. Kolejny rok będzie okresem przygotowawczym, co oznacza, że regulacje mogą zacząć obowiązywać już za cztery lata.

