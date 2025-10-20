W skrócie W 5 na 10 zbadanych modeli hulajnóg elektrycznych Inspekcja Handlowa wykryła nieprawidłowości formalne, głównie braki w oznakowaniu lub dokumentacji.

Nowe przepisy nakładają obowiązek noszenia kasku przez osoby poniżej 16. roku życia korzystające z hulajnóg, rowerów i urządzeń transportu osobistego.

Mimo wykrytych błędów formalnych, mechaniczne testy bezpieczeństwa hulajnóg nie wykazały zagrożeń, ale zapowiedziano wzrost kontroli w tym obszarze.

Tegoroczne wakacje obnażyły poważne braki w przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Według danych Komendy Głównej Policji od początku 2025 r. do 1 września doszło do 847 wypadków z udziałem tych urządzeń, w których zginęło 7 osób, a aż 778 zostało rannych.

Zmiany były zatem niezbędne, a wszystko zaczęło się od nowelizacji przepisów przyjętej przez Sejm 17 października. Ustawa wprowadza obowiązek noszenia kasków ochronnych przez wszystkie osoby do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego.

Zmiana obejmuje zarówno dzieci jadące samodzielnie, jak i pozostające pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Nowelizacja trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta i zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę hulajnogi elektryczne. Aż z połową były problemy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował - powołując się na raport Inspekcji Handlowej - że aż w 5 z 10 sprawdzonych modeli hulajnóg elektrycznych stwierdzono błędy w oznakowaniu. Kontrola została przeprowadzona przez cztery wojewódzkie inspektoraty, a nieprawidłowości w czterech przypadkach dotyczyły braku wymaganych oznaczeń, natomiast w jednym braku deklaracji zgodności.

"Brak wymaganych informacji, szczególnie o sposobie użytkowania, może skutkować niewłaściwym użyciem hulajnogi i w konsekwencji jej uszkodzeniem bądź wypadkiem. Natomiast nieprawidłowa deklaracja zgodności oznacza brak dowodów, że urządzenie spełnia obowiązujące wymagania" - podkreślił urząd.

Wszystkie hulajnogi przeszły testy mechaniczne. Urząd nie zakwestionował bezpieczeństwa

Kontrola trwała od kwietnia do lipca 2025 r. w inspektoratach w Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu, a pod lupę urzędników trafiły wyłącznie hulajnogi chińskiej produkcji. Poza nieprawidłowościami związanymi z oznaczeniami i wymaganiami formalnymi, poddano je również testom pod kątem bezpieczeństwa mechanicznego. Sprawdzono m.in. wytrzymałość uchwytów oraz słupków kierownicy, w żadnym przypadku nie odnotowano nieprawidłowości.

Hulajnogi elektryczne na świeczniku. Kontrole będą coraz częstsze

Hulajnogi elektryczne miały stać się ekologicznym i szybkim środkiem transportu osobistego, jednak ze względu na pojawienie się na rynku modeli o zbyt mocnych silnikach oraz rosnącą liczbę wypadków, stały się prawdziwą plagą. Kontrola na różnych płaszczyznach jest zatem niezbędna, aby do sprzedaży dopuszczać wyłącznie te modele, które spełniają określone normy i gwarantują użytkownikom bezpieczeństwo.

Choć brak odpowiednich oznaczeń, kilku zapisów w instrukcji obsługi lub deklaracji zgodności może wydawać się błahy, to w praktyce stanowi poważne zagrożenie. Wykorzystanie luk w dokumentacji może prowadzić do użytkowania hulajnogi niezgodnie z jej przeznaczeniem, co z kolei może skutkować wypadkami. Z tego względu należy spodziewać się, że liczba kontroli hulajnóg elektrycznych będzie systematycznie rosnąć.

