Kto odpowiada za nieodśnieżoną drogę? Możliwości jest kilka
Zima w tym roku daje się we znaki kierowcom. Wielu z nich zapewne narzeka na stan wielu dróg. Nieodśnieżona i nie posypana solą jezdnia jest niebezpieczna i irytuje zmotoryzowanych. Pytanie tylko, kto jest odpowiedzialny za dany odcinek? Choć wielu łączy wszystkie drogi w Polsce z GDDKiA to nie jest poprawny kierunek. Sprawa jest bowiem nieco bardziej złożona.
Tegoroczna zima jest zdecydowanie bardziej uciążliwa od kilku poprzednich. Wiele odcinków dróg zostało pokrytych śniegiem i lodem, a to wymiernie utrudnia podróżowanie. Nieodśnieżone i oblodzone trasy irytują wielu zmotoryzowanych, którzy zapewne zastanawiają się, dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podejmuje działań. Odpowiedź w wielu sytuacjach brzmi: nie podejmuje, bo nie jest odpowiedzialna za daną drogę.
Jakie są rodzaje dróg w Polsce?
Zacznijmy od definicji drogi publicznej. Artykuł 1 ustawy o drogach publicznych z Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 (w czerwcu 2025 roku ukazał się jednolity tekst ustawy) stanowi, że jest to droga, "z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych". Drogi publiczne w Polsce, ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na:
- drogi krajowe
- drogi wojewódzkie
- drogi powiatowe
- drogi gminne
Kto jest odpowiedzialny za stan drogi?
Drogi te różnią się m.in. tym, jaki podmiot za nie odpowiada. Ustawa o drogach publicznych jasno wskazuje bowiem, kto odpowiada za dane drogi:
- Drogi krajowe, ekspresowe i autostrady - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Drogi wojewódzkie - zarządy poszczególnych województw
- Drogi powiatowe - zarządy powiatów
- Drogi gminne - wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast
Trochę inaczej sprawa wygląda, kiedy mówimy o drogach w granicach miast na prawach powiatu. Zgodnie z przepisami wszystkie drogi publiczne, także te krajowe (z wyłączeniem autostrad i ekspresówek) leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy.
W interesie każdego zarządcy jest budowanie nowych tras i utrzymywanie istniejących dróg, ale też całej infrastruktury drogowej, tzn. chodników, sygnalizacji świetlnej, obiektów inżynierskich oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe). Zaangażowanie w dobry stan dróg przekłada się później na bezpieczeństwo podróżujących nimi osób.