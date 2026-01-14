Tegoroczna zima jest zdecydowanie bardziej uciążliwa od kilku poprzednich. Wiele odcinków dróg zostało pokrytych śniegiem i lodem, a to wymiernie utrudnia podróżowanie. Nieodśnieżone i oblodzone trasy irytują wielu zmotoryzowanych, którzy zapewne zastanawiają się, dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podejmuje działań. Odpowiedź w wielu sytuacjach brzmi: nie podejmuje, bo nie jest odpowiedzialna za daną drogę.

Jakie są rodzaje dróg w Polsce?

Zacznijmy od definicji drogi publicznej. Artykuł 1 ustawy o drogach publicznych z Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 (w czerwcu 2025 roku ukazał się jednolity tekst ustawy) stanowi, że jest to droga, "z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych". Drogi publiczne w Polsce, ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na:

drogi krajowe

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

drogi gminne

Kto jest odpowiedzialny za stan drogi?

Drogi te różnią się m.in. tym, jaki podmiot za nie odpowiada. Ustawa o drogach publicznych jasno wskazuje bowiem, kto odpowiada za dane drogi:

Drogi krajowe, ekspresowe i autostrady - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Drogi wojewódzkie - zarządy poszczególnych województw

Drogi powiatowe - zarządy powiatów

Drogi gminne - wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

Trochę inaczej sprawa wygląda, kiedy mówimy o drogach w granicach miast na prawach powiatu. Zgodnie z przepisami wszystkie drogi publiczne, także te krajowe (z wyłączeniem autostrad i ekspresówek) leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy.

W interesie każdego zarządcy jest budowanie nowych tras i utrzymywanie istniejących dróg, ale też całej infrastruktury drogowej, tzn. chodników, sygnalizacji świetlnej, obiektów inżynierskich oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe). Zaangażowanie w dobry stan dróg przekłada się później na bezpieczeństwo podróżujących nimi osób.

''Wydarzenia'': ''Niebiescy drifterzy'' w Słupsku. Podzielone zdanie policji i mieszkańców Polsat News Polsat News