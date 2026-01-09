Spis treści: Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce - zmiany na przestrzeni lat Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Inwestycje drogowe 2026 - plany GDDKiA Obwodnice i bezpieczeństwo - mniej ruchu w miastach

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce - zmiany na przestrzeni lat

W kwietniu 2002 r., gdy powołano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczyła niewiele ponad 630 km. Zaledwie 108 km stanowiły koncesyjne odcinki autostrad. Resztę kraju obsługiwały głównie jednojezdniowe drogi krajowe, często prowadzące przez centra miast i mniejszych miejscowości.

Na początku 2026 r. sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Łączna długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce osiągnęła 5465,7 km. To niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu z początkiem wieku. W tej liczbie znajduje się 466 km autostrad koncesyjnych. Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. planowane jest przekroczenie granicy 5,5 tys. km tras szybkiego ruchu.

Rozwiń

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Docelowo sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce ma liczyć ok. 7980 km, w tym blisko 2100 km autostrad. Na dziś kierowcy mogą korzystać z 1894,5 km autostrad oraz 3571,2 km dróg ekspresowych. Oznacza to, że zdecydowana większość kluczowych połączeń już istnieje, choć system wciąż nie jest kompletny.

W budowie pozostaje 57,4 km autostrad oraz 1024,4 km dróg ekspresowych. Kolejne odcinki są na etapie przetargów - to 25,5 km autostrad i 243,5 km ekspresówek. Do pełnego domknięcia sieci brakuje jeszcze ogłoszenia postępowań na ok. 1160 km tras, głównie dróg ekspresowych.

Inwestycje drogowe 2026 - plany GDDKiA

Rok 2025 był rekordowy pod względem aktywności inwestycyjnej - GDDKiA ogłosiła przetargi na 387,5 km nowych dróg. W 2026 r. tempo ma być nieco spokojniejsze, ale nadal ambitne. Plan zakłada postępowania na co najmniej 212 km nowych tras oraz 51 km obwodnic realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Wśród najważniejszych projektów znajdują się kolejne odcinki drogi ekspresowej S11, łączącej Pomorze Środkowe z Górnym Śląskiem, oraz brakujące fragmenty S19 w rejonie Białegostoku, będące częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia. To inwestycje istotne zarówno dla ruchu krajowego, jak i tranzytu międzynarodowego.

Obwodnice i bezpieczeństwo - mniej ruchu w miastach

Znaczącą część planów na 2026 r. stanowią obwodnice. Nowe trasy mają omijać m.in. Ostrołękę, Krotoszyn, Lędziny czy Osiek. Ich celem jest wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrów miast, poprawa bezpieczeństwa oraz ograniczenie hałasu i emisji spalin.

Dla kierowców oznacza to krótszy czas przejazdu i mniejsze ryzyko utknięcia w lokalnym ruchu. Dla mieszkańców realną poprawę jakości życia.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL