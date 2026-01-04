W skrócie W 2025 roku w Polsce oddano do użytku prawie 400 km nowych dróg, w tym kluczowe odcinki autostrad i ekspresówek.

GDDKiA ogłosiła przetargi na 387,5 km dróg o wartości ponad 13,3 mld zł oraz podpisała 23 umowy na realizację niemal 176 km tras.

Podjęto działania związane z odbudową infrastruktury po powodzi i zawarto istotne porozumienia branżowe, przygotowując ambitne plany na kolejny rok.

Na koniec roku łączna długość dróg szybkiego ruchu w kraju wyniosła prawie 5466 km, w tym ponad 1894 km autostrad oraz 3571 km dróg ekspresowych. W realizacji pozostaje 116 zadań infrastrukturalnych o łącznej długości blisko 1373 km i wartości ponad 55,8 mld zł, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu budowy 100 obwodnic oraz projektu połączenia z planowaną elektrownią jądrową.

Drogi oddane do użytku w 2025 roku. Liczba robi wrażenie

W samym 2025 r. oddano do użytkowania wiele ważnych odcinków, m.in. fragmenty Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (S7), odcinki autostrady A2 Siedlce Południe - Siedlce Wschód, obwodnicę Opatowa, a także nowe fragmenty tras S1, S3 i S6. Zakończono też budowę drugiej jezdni obwodnicy Łomży w ciągu drogi S61, co zamknęło realizację Via Baltica na terenie Polski.

Wszystkie odcinki oddane w 2025 r.:

A2 Siedlce Południe - Siedlce Wschód

S1 Oświęcim - Dankowice

S1 Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów

S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

S3 Świnoujście - Dargobądz

S3 Dargobądz - Troszyn

S6 obwodnica Słupska (II jezdnia)

S6 Sianów - Sławno

S6 Sławno - Słupsk

S7 Chwaszczyno - Żukowo

S7 Żukowo - Gdańsk Południe

S7 Modlin - Czosnów

S7 Grębałów - Nowa Huta

S7 Płońsk Południe - Załuski

S7 Załuski - Modlin

S19 Krosno - Miejsce Piastowe

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki

S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66

S19 Kuźnica - Sokółka Północ (fragment zostanie oddany jeszcze w Sylwestra)

S61 Łomża Zachód - Kolno (II jezdnia)

S74/DK9 obwodnica Opatowa

DK8 obwodnica Suchowoli

DK8 obwodnica Sztabina

DK12 obwodnica Gostynia

DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego

DK20 obwodnica Żukowa (fragment)

DK20 obwodnica Szczecinka

DK22 obwodnica Strzelec Krajeńskich

DK32 obwodnica Żodynia

DK42 obwodnica Wąchocka (fragment)

DK44 obwodnica Oświęcimia (fragmenty)

DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego

DK74 obwodnica Dzwoli

DK74 łącznik północny DK9 i DK74

DK75 łącznik brzeski

DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia (odcinek Siewierz - Poręba - Zawiercie)

DK79 obwodnica Lipska

Odcinki otwarte w 2025 roku. bbialecka GDDKiA

Przetargi na drogi o łącznej długość 387 km

Jednocześnie w mijającym roku GDDKiA ogłosiła przetargi na łączną długość 387,5 km dróg o wartości ponad 13,3 mld zł - więcej niż zakładano na początku roku. W rezultacie podpisano 23 umowy na realizację dróg o łącznej długości prawie 176 km i wartości ok. 5,1 mld zł, w tym na odcinki ekspresówek i obwodnic oraz na odcinek drogi krajowej prowadzącej do elektrowni jądrowej.

Przetargi ogłoszone w w 2025 r.:

A2 Biała Podlaska - Kijowiec

A2 Warszawa - Łódź (cztery przetargi na rozbudowę)

S10 Wyrzysk - Nakło nad Notecią

S10 Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

S11 Ujście - Budzyń

S11 Budzyń - Oborniki

S11 Turowo - Podgaje

S11 Podgaje - Jastrowie

S12 Wieniawa - Radom Południe

S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ

S17 Zamość Sitaniec - Zamość Wschód

S19 gr. woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice

S19 Łosice - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego

S19 węzeł Dobrzyniewo Północ

DK10 obwodnica Mierzyna

DK15 obwodnica Milicza

DK24 obwodnica Przytocznej

DK25 obwodnica Kalisza

DK25 obwodnica Międzyborza

DK28 obwodnica Limanowej

DK28 obwodnica Wadowic

DK41 obwodnica Prudnika

DK46 obwodnica Sidziny

DK55 obwodnica Sztumu

DK58/63 obwodnica Pisza

DK79 obwodnica Zwolenia

Przetargi ogłoszone w 2025 roku. bbialecka GDDKiA

Walka z powodzią i nowe inwestycje

To jednak nie wszystko. Miniony rok przyniósł również istotne działania w obszarze odbudowy infrastruktury po powodzi, która dotknęła południową część kraju. Prace obejmowały m.in. naprawę nawierzchni, chodników, skarp i rowów, a także budowę mostu tymczasowego w Głuchołazach. Całkowita wartość zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przekracza 480 mln zł.

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, GDDKiA rozwijała także współpracę i koordynację działań branżowych - powołano Forum Inwestycyjne, podpisano porozumienia z instytucjami takimi jak Państwowy Instytut Geologiczny czy CANARD, co ma usprawnić procesy projektowe, wykonawcze oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Drogowcy nie zwalniają jednak tempa i już teraz przedstawiają ambitne plany na kolejne 12 miesięcy. Przyszłoroczne przetargi obejmą ponad 161 km dróg oraz 51 km obwodnic.

