400 km nowych tras i liczne przetargi. Co jeszcze przyniósł 2025 rok?

Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rok 2025 był czasem intensywnej pracy i realizacji kluczowych inwestycji, które znacząco rozbudowały sieć drogową w Polsce. W ciągu minionych 12 miesięcy kierowcy zyskali niemal 400 km nowych dróg, a branża budowlana otrzymała setki przetargów. Co jeszcze przyniósł ubiegły rok?

Budowa odcinka drogi ekspresowej na tle zielonych pól i drzew, na pierwszym planie widoczne maszyny budowlane oraz składowiska materiałów, w lewym górnym rogu wstawiona mapa Polski z zaznaczonymi trasami drogowymi.
GDDKiA podsumowała inwestycje drogowe w 2025 roku.Karol MakuratReporter

  • W 2025 roku w Polsce oddano do użytku prawie 400 km nowych dróg, w tym kluczowe odcinki autostrad i ekspresówek.
  • GDDKiA ogłosiła przetargi na 387,5 km dróg o wartości ponad 13,3 mld zł oraz podpisała 23 umowy na realizację niemal 176 km tras.
  • Podjęto działania związane z odbudową infrastruktury po powodzi i zawarto istotne porozumienia branżowe, przygotowując ambitne plany na kolejny rok.
Na koniec roku łączna długość dróg szybkiego ruchu w kraju wyniosła prawie 5466 km, w tym ponad 1894 km autostrad oraz 3571 km dróg ekspresowych. W realizacji pozostaje 116 zadań infrastrukturalnych o łącznej długości blisko 1373 km i wartości ponad 55,8 mld zł, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu budowy 100 obwodnic oraz projektu połączenia z planowaną elektrownią jądrową.

Drogi oddane do użytku w 2025 roku. Liczba robi wrażenie

W samym 2025 r. oddano do użytkowania wiele ważnych odcinków, m.in. fragmenty Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (S7), odcinki autostrady A2 Siedlce Południe - Siedlce Wschód, obwodnicę Opatowa, a także nowe fragmenty tras S1, S3 i S6. Zakończono też budowę drugiej jezdni obwodnicy Łomży w ciągu drogi S61, co zamknęło realizację Via Baltica na terenie Polski.

Wszystkie odcinki oddane w 2025 r.:

  • A2 Siedlce Południe - Siedlce Wschód
  • S1 Oświęcim - Dankowice
  • S1 Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów
  • S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
  • S3 Świnoujście - Dargobądz
  • S3 Dargobądz - Troszyn
  • S6 obwodnica Słupska (II jezdnia)
  • S6 Sianów - Sławno
  • S6 Sławno - Słupsk
  • S7 Chwaszczyno - Żukowo
  • S7 Żukowo - Gdańsk Południe
  • S7 Modlin - Czosnów
  • S7 Grębałów - Nowa Huta
  • S7 Płońsk Południe - Załuski
  • S7 Załuski - Modlin
  • S19 Krosno - Miejsce Piastowe
  • S19 Miejsce Piastowe - Dukla
  • S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki
  • S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66
  • S19 Kuźnica - Sokółka Północ (fragment zostanie oddany jeszcze w Sylwestra)
  • S61 Łomża Zachód - Kolno (II jezdnia)
  • S74/DK9 obwodnica Opatowa
  • DK8 obwodnica Suchowoli
  • DK8 obwodnica Sztabina
  • DK12 obwodnica Gostynia
  • DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego
  • DK20 obwodnica Żukowa (fragment)
  • DK20 obwodnica Szczecinka
  • DK22 obwodnica Strzelec Krajeńskich
  • DK32 obwodnica Żodynia
  • DK42 obwodnica Wąchocka (fragment)
  • DK44 obwodnica Oświęcimia (fragmenty)
  • DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego
  • DK74 obwodnica Dzwoli
  • DK74 łącznik północny DK9 i DK74
  • DK75 łącznik brzeski
  • DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia (odcinek Siewierz - Poręba - Zawiercie)
  • DK79 obwodnica Lipska
Mapa Polski z zaznaczonymi odcinkami dróg krajowych i autostrad planowanymi do otwarcia w 2025 roku, na tle granic województw oraz największych miast, zawiera opisy konkretnych tras i ich lokalizacji.
Odcinki otwarte w 2025 roku.bbialeckaGDDKiA

Przetargi na drogi o łącznej długość 387 km

Jednocześnie w mijającym roku GDDKiA ogłosiła przetargi na łączną długość 387,5 km dróg o wartości ponad 13,3 mld zł - więcej niż zakładano na początku roku. W rezultacie podpisano 23 umowy na realizację dróg o łącznej długości prawie 176 km i wartości ok. 5,1 mld zł, w tym na odcinki ekspresówek i obwodnic oraz na odcinek drogi krajowej prowadzącej do elektrowni jądrowej.

Przetargi ogłoszone w w 2025 r.:

  • A2 Biała Podlaska - Kijowiec
  • A2 Warszawa - Łódź (cztery przetargi na rozbudowę)
  • S10 Wyrzysk - Nakło nad Notecią
  • S10 Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód
  • S11 Ujście - Budzyń
  • S11 Budzyń - Oborniki
  • S11 Turowo - Podgaje
  • S11 Podgaje - Jastrowie
  • S12 Wieniawa - Radom Południe
  • S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ
  • S17 Zamość Sitaniec - Zamość Wschód
  • S19 gr. woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice
  • S19 Łosice - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego
  • S19 węzeł Dobrzyniewo Północ
  • DK10 obwodnica Mierzyna
  • DK15 obwodnica Milicza
  • DK24 obwodnica Przytocznej
  • DK25 obwodnica Kalisza
  • DK25 obwodnica Międzyborza
  • DK28 obwodnica Limanowej
  • DK28 obwodnica Wadowic
  • DK41 obwodnica Prudnika
  • DK46 obwodnica Sidziny
  • DK55 obwodnica Sztumu
  • DK58/63 obwodnica Pisza
  • DK79 obwodnica Zwolenia
Mapa Polski ilustrująca planowane przetargi na budowę i rozbudowę dróg krajowych w 2025 roku, z zaznaczonymi trasami drogowymi i wskazaniem lokalizacji inwestycji oraz nazwami planowanych odcinków.
Przetargi ogłoszone w 2025 roku. bbialeckaGDDKiA

Walka z powodzią i nowe inwestycje

To jednak nie wszystko. Miniony rok przyniósł również istotne działania w obszarze odbudowy infrastruktury po powodzi, która dotknęła południową część kraju. Prace obejmowały m.in. naprawę nawierzchni, chodników, skarp i rowów, a także budowę mostu tymczasowego w Głuchołazach. Całkowita wartość zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przekracza 480 mln zł.

    Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, GDDKiA rozwijała także współpracę i koordynację działań branżowych - powołano Forum Inwestycyjne, podpisano porozumienia z instytucjami takimi jak Państwowy Instytut Geologiczny czy CANARD, co ma usprawnić procesy projektowe, wykonawcze oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

    Drogowcy nie zwalniają jednak tempa i już teraz przedstawiają ambitne plany na kolejne 12 miesięcy. Przyszłoroczne przetargi obejmą ponad 161 km dróg oraz 51 km obwodnic.

