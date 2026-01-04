400 km nowych tras i liczne przetargi. Co jeszcze przyniósł 2025 rok?
Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rok 2025 był czasem intensywnej pracy i realizacji kluczowych inwestycji, które znacząco rozbudowały sieć drogową w Polsce. W ciągu minionych 12 miesięcy kierowcy zyskali niemal 400 km nowych dróg, a branża budowlana otrzymała setki przetargów. Co jeszcze przyniósł ubiegły rok?
W skrócie
- W 2025 roku w Polsce oddano do użytku prawie 400 km nowych dróg, w tym kluczowe odcinki autostrad i ekspresówek.
- GDDKiA ogłosiła przetargi na 387,5 km dróg o wartości ponad 13,3 mld zł oraz podpisała 23 umowy na realizację niemal 176 km tras.
- Podjęto działania związane z odbudową infrastruktury po powodzi i zawarto istotne porozumienia branżowe, przygotowując ambitne plany na kolejny rok.
Na koniec roku łączna długość dróg szybkiego ruchu w kraju wyniosła prawie 5466 km, w tym ponad 1894 km autostrad oraz 3571 km dróg ekspresowych. W realizacji pozostaje 116 zadań infrastrukturalnych o łącznej długości blisko 1373 km i wartości ponad 55,8 mld zł, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu budowy 100 obwodnic oraz projektu połączenia z planowaną elektrownią jądrową.
Drogi oddane do użytku w 2025 roku. Liczba robi wrażenie
W samym 2025 r. oddano do użytkowania wiele ważnych odcinków, m.in. fragmenty Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (S7), odcinki autostrady A2 Siedlce Południe - Siedlce Wschód, obwodnicę Opatowa, a także nowe fragmenty tras S1, S3 i S6. Zakończono też budowę drugiej jezdni obwodnicy Łomży w ciągu drogi S61, co zamknęło realizację Via Baltica na terenie Polski.
Wszystkie odcinki oddane w 2025 r.:
- A2 Siedlce Południe - Siedlce Wschód
- S1 Oświęcim - Dankowice
- S1 Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów
- S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
- S3 Świnoujście - Dargobądz
- S3 Dargobądz - Troszyn
- S6 obwodnica Słupska (II jezdnia)
- S6 Sianów - Sławno
- S6 Sławno - Słupsk
- S7 Chwaszczyno - Żukowo
- S7 Żukowo - Gdańsk Południe
- S7 Modlin - Czosnów
- S7 Grębałów - Nowa Huta
- S7 Płońsk Południe - Załuski
- S7 Załuski - Modlin
- S19 Krosno - Miejsce Piastowe
- S19 Miejsce Piastowe - Dukla
- S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki
- S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66
- S19 Kuźnica - Sokółka Północ (fragment zostanie oddany jeszcze w Sylwestra)
- S61 Łomża Zachód - Kolno (II jezdnia)
- S74/DK9 obwodnica Opatowa
- DK8 obwodnica Suchowoli
- DK8 obwodnica Sztabina
- DK12 obwodnica Gostynia
- DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego
- DK20 obwodnica Żukowa (fragment)
- DK20 obwodnica Szczecinka
- DK22 obwodnica Strzelec Krajeńskich
- DK32 obwodnica Żodynia
- DK42 obwodnica Wąchocka (fragment)
- DK44 obwodnica Oświęcimia (fragmenty)
- DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego
- DK74 obwodnica Dzwoli
- DK74 łącznik północny DK9 i DK74
- DK75 łącznik brzeski
- DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia (odcinek Siewierz - Poręba - Zawiercie)
- DK79 obwodnica Lipska
Przetargi na drogi o łącznej długość 387 km
Jednocześnie w mijającym roku GDDKiA ogłosiła przetargi na łączną długość 387,5 km dróg o wartości ponad 13,3 mld zł - więcej niż zakładano na początku roku. W rezultacie podpisano 23 umowy na realizację dróg o łącznej długości prawie 176 km i wartości ok. 5,1 mld zł, w tym na odcinki ekspresówek i obwodnic oraz na odcinek drogi krajowej prowadzącej do elektrowni jądrowej.
Przetargi ogłoszone w w 2025 r.:
- A2 Biała Podlaska - Kijowiec
- A2 Warszawa - Łódź (cztery przetargi na rozbudowę)
- S10 Wyrzysk - Nakło nad Notecią
- S10 Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód
- S11 Ujście - Budzyń
- S11 Budzyń - Oborniki
- S11 Turowo - Podgaje
- S11 Podgaje - Jastrowie
- S12 Wieniawa - Radom Południe
- S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ
- S17 Zamość Sitaniec - Zamość Wschód
- S19 gr. woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice
- S19 Łosice - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego
- S19 węzeł Dobrzyniewo Północ
- DK10 obwodnica Mierzyna
- DK15 obwodnica Milicza
- DK24 obwodnica Przytocznej
- DK25 obwodnica Kalisza
- DK25 obwodnica Międzyborza
- DK28 obwodnica Limanowej
- DK28 obwodnica Wadowic
- DK41 obwodnica Prudnika
- DK46 obwodnica Sidziny
- DK55 obwodnica Sztumu
- DK58/63 obwodnica Pisza
- DK79 obwodnica Zwolenia
Walka z powodzią i nowe inwestycje
To jednak nie wszystko. Miniony rok przyniósł również istotne działania w obszarze odbudowy infrastruktury po powodzi, która dotknęła południową część kraju. Prace obejmowały m.in. naprawę nawierzchni, chodników, skarp i rowów, a także budowę mostu tymczasowego w Głuchołazach. Całkowita wartość zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przekracza 480 mln zł.
Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, GDDKiA rozwijała także współpracę i koordynację działań branżowych - powołano Forum Inwestycyjne, podpisano porozumienia z instytucjami takimi jak Państwowy Instytut Geologiczny czy CANARD, co ma usprawnić procesy projektowe, wykonawcze oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.
Drogowcy nie zwalniają jednak tempa i już teraz przedstawiają ambitne plany na kolejne 12 miesięcy. Przyszłoroczne przetargi obejmą ponad 161 km dróg oraz 51 km obwodnic.