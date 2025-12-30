W skrócie GDDKiA planuje w 2026 roku ogłosić przetargi na realizację ponad 200 km nowych dróg ekspresowych oraz kilkudziesięciu kilometrów obwodnic.

Realizowane będą kluczowe inwestycje, takie jak kolejne odcinki S11 oraz brakujące fragmenty S19, które mają znaczenie dla ruchu krajowego i międzynarodowego.

W planach znajdują się także nowe obwodnice miast, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców różnych regionów Polski.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała listę przetargów planowanych do ogłoszenia w 2026 roku. Dokument ten wyznacza kierunek dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej i stanowi ważny punkt odniesienia dla firm budowlanych oraz samorządów. Po wyjątkowo intensywnym 2025 roku skala zapowiadanych inwestycji będzie nieco mniejsza, jednak nadal obejmie kluczowe projekty o znaczeniu krajowym i regionalnym.

GDDKiA wydłuża sieć dróg ekspresowych

Według obecnych założeń w 2026 roku GDDKiA planuje ogłosić postępowania na co najmniej 212 kilometrów nowych dróg. Niewykluczone jest jednak rozszerzenie tego zakresu, jeśli uda się zakończyć procedury przygotowawcze dla kolejnych zadań. Ostateczna liczba inwestycji będzie zależna m.in. od uzyskania decyzji środowiskowych oraz tempa prac projektowych.

Wśród najważniejszych zadań przewidzianych na 2026 rok znajdują się kolejne odcinki drogi ekspresowej S11, łączącej Pomorze Środkowe z Górnym Śląskiem. Równolegle planowane są przetargi na brakujące fragmenty drogi ekspresowej S19 w rejonie Białegostoku, będącej częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia. Realizacja tych inwestycji ma istotne znaczenie zarówno dla ruchu krajowego, jak i tranzytowego.

Planowane przetargi na nowe obwodnice w 2026 roku

Znaczącą część planu przetargowego stanowią również obwodnice realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Ich celem jest wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrów miast, poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców. W wykazie znalazły się inwestycje zlokalizowane w kilku województwach, obejmujące zarówno miasta średniej wielkości, jak i mniejsze miejscowości.

Poniżej pełna lista ciągów dróg objętych postępowaniami przetargowymi w 2026 r.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (161,3 km):

S11 Kórnik - Jarocin,

S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski,

S11 Radzionków - Piekary Śląskie,

S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno,

S19 Białystok Księżyno - Białystok Południe, z odcinkiem DK65,

S19 Białystok Południe - Deniski.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (51,2 km):

DK15 obwodnica Kowalewa Pomorskiego (woj. kujawsko-pomorskie),

DK15 obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (woj. wielkopolskie),

DK46 obwodnica Lędzin (woj. opolskie),

DK53 obwodnica Ostrołęki (woj. mazowieckie),

DK60 obwodnica Łącka (woj. mazowieckie),

DK73 i 78 obwodnica Chmielnika na odcinku Holendry - Chmielnik (woj. świętokrzyskie),

DK79 obwodnica Osieka (woj. świętokrzyskie).

Przetargi planowane warunkowo (47,6 km):

DK22 i 25 obwodnica Człuchowa (woj. pomorskie),

DK42 obwodnica Starachowic (woj. świętokrzyskie),

DK46 obwodnica Blachowni i Herb (woj. śląskie).

GDDKiA podkreśla, że część przetargów ma charakter warunkowy i może zostać ogłoszona dopiero po spełnieniu wymogów formalnych. Opublikowana lista ma charakter planistyczny i może ulec zmianie, jednak już teraz daje rynkowi budowlanemu wyraźny sygnał dotyczący skali i kierunków przyszłych inwestycji drogowych w Polsce.

