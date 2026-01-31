Czerwony "X" nad drogą - albo wiesz co oznacza, albo tracisz prawo jazdy

Oznakowanie w postaci tablic nad drogą lub innych wyświetlaczy, głównie spotykane jest na drogach szybkiego ruchu. Dobrze zaznajomieni z nim są kierowcy jeżdżący trochę po niemieckich drogach, ale i w Polsce to coraz częstszy widok. Czas więc najwyższy, aby ci którzy tego jeszcze nie robią, zaczęli zwracać uwagę także na elektroniczne znaki. Takie jak na przykład czerwony X, który może wyświetlić się niezależnie nad każdym z pasów drogi.

O czym informuje czerwony "X" nad pasem ruchu?

Znak z czerwonym X ma postać niedużego czarnego kwadratu, umieszczanego nad pasami ruchu. Daje to możliwość aktywowania go tylko wtedy i tylko na tych pasach, na których jest potrzebny. Tym bardziej istotna jest dokładna obserwacja drogi, ponieważ nie może tu być mowy o jechaniu na pamięć - trzeba za każdym razem zwracać uwagę na ten znak i stosować się do niego, jeśli zostanie wyświetlony.

Jest to o tyle istotne, że czerwony X oznacza, iż dany pas został wyłączony z ruchu. Może tak być z uwagi na roboty drogowe, wypadek albo inne utrudnienie. Oznakowanie takie spotyka się także przed tunelami, aby kierowcy wiedzieli, z który pasów mogą korzystać (te otwarte oznaczane są zieloną strzałką na tym samym wyświetlaczu). Czerwony X można spotkać też na autostradowych bramkach, gdzie wskazuje, które z nich są nieczynne i nie należy do nich podjeżdżać.

Jaka kara za niestosowanie się do czerwonego "X" na drodze?

Dlaczego przestrzeganie czerwonego X jest tak istotne, powinno być oczywiste dla każdego kierowcy. W optymistycznym scenariuszu nagle trafimy na przeszkodę lub okaże się, że musimy zatrzymać się i zmienić pas ruchu. W mniej optymistycznym może okazać się, że jedziemy pod prąd i doprowadzimy do wypadku.

Nie powinno więc dziwić, że kierowca przyłapany na zignorowaniu czerwonego znaku "X", musi liczyć się przynajmniej z mandatem od 1500 do 2500 zł oraz 10 punktami karnymi.

Jeśli jednak taki kierujący stworzy poważne zagrożenie na drodze, to możliwe jest postawienie go przed sądem Jeśli ignorując czerwony "X" pojedziemy pod prąd, to będzie to śmiertelne niebezpieczeństwo, szczególnie w tunelu lub na drodze szybkiego ruchu. Sąd w takiej sytuacji może nałożyć karę do 30 tys. zł, odebrać prawo jazdy, a nawet nałożyć karę ograniczenia wolności.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL