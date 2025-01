Kierowcy muszą wymienić prawo jazdy jeszcze w tym roku. Inaczej sroga kara

Wyjaśnienie okresu ważności wydawanych praw jazdy po 19 stycznia 2013 roku jest kluczowe, aby zrozumieć, którzy kierowcy w nadchodzącym roku będą musieli wymienić blankiet. Mowa o tych zmotoryzowanych, którzy uzyskali prawo jazdy na okres krótszy niż 15 lat, co ma związek ze stanem zdrowia i decyzją wydaną przez lekarza.

Podczas badania sprawdzany jest ogólny stan zdrowia oraz chorób przewlekłych, narządy wzroku, narządy słuchu i równowagi. Przeprowadzenie wywiadu pozwala na uzyskanie informacji na temat przebytych chorób, ewentualnych uzależnień, stanu zdrowia psychicznego czy przyjmowanych leków, weryfikując tym samym stan zdrowia oraz predyspozycje do prowadzenia pojazdów.

Określono jeden wspólny termin wymiany bezterminowych praw jazdy. Od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku wszyscy kierowcy posiadający dokumenty wydane przed 19 stycznia 2013 roku będą musieli wymienić swoje prawa jazdy. Nie będzie żadnych wyjątków - dokument uprawniający do kierowania pojazdami musi wymienić w Polsce aż 22 mln kierowców, co wynika z danych zapisanych w bazie CEPiK.