Według Ustawy Prawo o ruchu drogowym przystanek to miejsce przeznaczone wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego. Oznacza to, że inne pojazdy nie mogą tam stawać - niezależnie od długości postoju. Przepisy wprowadzają tu zresztą dodatkową zasadę, zgodnie z którą zabronione jest zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek. W przypadku zatok przystankowych zakaz obejmuje całą ich długość.

Złamanie tego przepisu skutkuje mandatem w wysokości 100 zł oraz naliczeniem 1 punktu karnego. Do takich “szybkich” postojów dochodzi często w mieście, gdzie potrafi to utrudnić pracę kierowców autobusów - na stojące w zatoczce auto reagują oni różnie, czasem po prostu trąbią, a czasem, jeśli jest na tyle przestrzeni, objeżdżają auto i zatrzymują się na przystanku.

Znaki informujące o przystankach - D-15, D-16 i D-17

Przystanki komunikacji publicznej oznaczane są znakami informacyjnymi. Należą do nich:

D-15 oznaczający przystanek autobusowy

D-16 informujący o przystanku trolejbusowym

D-17 wskazujący przystanek tramwajowy

Warto zaznaczyć, że znak D-15 dotyczy nie tylko autobusów, ale również innych pojazdów realizujących regularny, odpłatny transport osób, a także pojazdów przewożących dzieci do szkół i przedszkoli. Czyli na przykład mikrobusów czy mniejszych autobusów

Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo?

Kierowcy, gdy zbliżają się do oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym, muszą pamiętać o kilku rzeczach. Przepisy nakazują zmniejszenie prędkości, a w razie konieczności zatrzymanie się, by umożliwić autobusowi włączenie się do ruchu. Musimy ułatwić kierowcy autobusu zmianę pasa ruchu lub wyjazd z zatoki przystankowej.

Za utrudnianie włączenia się do ruchu pojazdowi komunikacji publicznej, który sygnalizuje taki zamiar, grozi mandat w przedziale od 20 do nawet 3 tys. zł. Co ciekawe, za to wykroczenie nie są przewidziane punkty karne.

Szczególnie surowe przepisy dotyczą autobusów szkolnych. Zbliżając się do miejsca postoju takiego pojazdu, mamy obowiązek zatrzymania się, jeśli kierowca autobusu zasygnalizował taką potrzebę. Podobnie jak w przypadku zwykłych autobusów, musimy ułatwić włączenie się do ruchu, jeśli kierowca autobusu szkolnego to zasygnalizuje.

Naruszenie tych obowiązków może skutkować mandatem od 20 do 3 tys. zł.

Specjalne zasady obowiązują również przy przejeżdżaniu obok przystanków tramwajowych, przy których nie znajdują się wysepki dla pasażerów i nie są one zlokalizowane przy drodze dla pieszych. W takiej sytuacji kierowca ma obowiązek zatrzymania pojazdu w sposób umożliwiający pieszym swobodne dojście do tramwaju lub opuszczenie przystanku.

Zlekceważenie tego przepisu może kosztować kierowcę 300 zł i aż 6 punktów karnych.

Co grozi za jazdę bez uprawnień? Czy obecne przepisy są zbyt łagodne? Szczepan Mroczek INTERIA.PL