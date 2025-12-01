W skrócie Strefa zamieszkania wprowadza szczególne zasady dla kierowców, w tym ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz pełne pierwszeństwo dla pieszych niezależnie od miejsca na drodze.

Parkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach, a nieprzestrzeganie tego przepisu grozi wysokimi mandatami i odholowaniem pojazdu.

Wyjazd ze strefy zamieszkania traktowany jest jak włączanie się do ruchu, co oznacza obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Strefa zamieszkania wyznaczana jest głównie na osiedlach mieszkaniowych, gdzie celem jest uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. O wjeździe informuje znak D-40, o wyjeździe - D-41. Od tego momentu zmienia się kilka kluczowych zasad.

Zasady jazdy w strefie zamieszkania

Po pierwsze, maksymalna prędkość to zawsze 20 km/h. Dodatkowo w strefie zamieszkania mogą być montowane progi zwalniające bez osobnego oznakowania.

Po drugie, piesi mają pełne prawo korzystać z całej szerokości drogi. Nie muszą chodzić chodnikiem ani przechodzić tylko w oznaczonych miejscach, a kierowca ma obowiązek zachować ostrożność, by w każdej chwili móc zatrzymać pojazd. Co więcej, dzieci do 7. roku życia mogą przebywać na drodze bez nadzoru dorosłego.

Parkowanie w strefie zamieszkania

Najwięcej nieporozumień budzi parkowanie. Wielu kierowców uważa, że skoro nie blokuje przejazdu i "na chwilkę" stanęło pod klatką, to nic wielkiego się nie dzieje. W strefie zamieszkania taka argumentacja nie ma znaczenia. Przepisy mówią jasno: samochód wolno pozostawić wyłącznie w miejscach wyznaczonych do parkowania.

W praktyce oznacza to, że nawet zablokowanie własnego podjazdu może skończyć się odholowaniem auta - policja czy straż miejska nie patrzą na to, które auto i co blokuje, tylko zwyczajnie wzywają lawetę. Koszt takiej przyjemności, poza samym mandatem (100 zł i jeden punkt karny), wynosi kilkaset zł - do 716 zł odholowanie i nawet 62 zł za dobę postoju auta na parkingu policyjnym.

Mandaty w strefie zamieszkania mogą sięgnąć 3 tysięcy złotych

Nieprawidłowe parkowanie to najczęstszy, ale wcale nie najdroższy błąd. Za pozostawienie auta poza wyznaczonym miejscem grozi 100 zł grzywny i punkt karny, natomiast za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania kierowca płaci już 1,5 tys. zł i otrzymuje 10 punktów karnych. Jeśli w ciągu dwóch lat dopuści się podobnego wykroczenia ponownie, wchodzi w grę recydywa, a wysokość mandatu może wzrosnąć do 3 tys. zł.

Strefa zamieszkania a strefa ruchu - jakie są różnice?

Łatwo pomylić strefę zamieszkania ze strefą ruchu, zwłaszcza że obie często pojawiają się na osiedlach. Strefa ruchu, oznaczona znakiem D-52, wprowadza na danym terenie pełne obowiązywanie przepisów kodeksu drogowego - dotyczy to na przykład dużych osiedli czy parkingów przy centrach handlowych. W praktyce chodzi o to, by policja i straż miejska mogły tam interweniować, wystawiać mandaty czy rozstrzygać spory po kolizji. Prędkość i zasady pierwszeństwa są takie jak na zwykłej drodze, a parkowanie na chodniku jest dozwolone, o ile pozostawimy chodzącym co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni i nie ma zakazu.

Wyjazd ze strefy zamieszkania - kto ma pierwszeństwo?

Ostatnia pułapka kryje się przy opuszczaniu strefy. Znak D-41 informuje, że strefa się kończy, jednak wyjazd z takiego obszaru traktowany jest jak włączanie się do ruchu. To znaczy, że kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po drodze, na którą wjeżdża, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że znajduje się na drodze z pierwszeństwem.

