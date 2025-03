Chodzi o serwis historiapojazdu.gov.pl. Korzysta on z danych zapisanych w CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). System umożliwia bezpłatne i błyskawiczne sprawdzenie historii pojazdów. Dlatego jest bardzo ważnym źródłem pozyskiwania informacji dla osób poszukujących samochodu na rynku wtórnym.

Co potrzeba do sprawdzenia historii auta?

Co to jest szkoda istotna w serwisie Historia Pojazdu?

Od 1 marca 2020 roku pojawiają się również informacje o tzw. szkodach istotnych. Pod tym pojęciem kryją się uszkodzenia samochodu, w likwidacji których uczestniczył ubezpieczyciel. W założeniu są to szkody istotne, a więc zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. W praktyce są to szkody, po których policja zatrzymuje dowód rejestracyjny, a oddaje go po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego.