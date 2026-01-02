Ważny komunikat KRRiT. Podwyżka opłat i większe kary od 1 stycznia
Od stycznia 2026 roku wzrosła opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Miesięczny abonament za radio wynosi teraz 9,50 zł, a za telewizję - 30,50 zł. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała komunikat przypominający o obowiązku uiszczania opłat oraz najważniejszych zasadach dotyczących abonamentu RTV.
- Od stycznia 2026 roku wzrosły stawki abonamentu RTV, a opłaty wynoszą 9,50 zł za radio i 30,50 zł za telewizor miesięcznie.
- Obowiązek opłacania abonamentu dotyczy każdego posiadacza odbiornika, niezależnie od sposobu korzystania z urządzenia.
- Niepłacenie abonamentu grozi wysokimi karami finansowymi, które w 2026 roku mogą wynieść nawet 915 zł za telewizor.
Abonament RTV co jakiś czas staje się przedmiotem publicznej dyskusji, zwłaszcza w kontekście kontroli realizowanych przez Pocztę Polską. Dotyczy on zarówno domowych telewizorów i radioodbiorników, jak i urządzeń w pojazdach. Od stycznia tego roku stawki abonamentu wzrosły.
Wyższe stawki za abonament RTV w 2026 roku
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że w 2026 roku stawki abonamentowe uległy podwyżce. Za korzystanie z odbiornika radiowego trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie, podczas gdy rok wcześniej kwota ta wynosiła 8,70 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu telewizor i radio miesięczna opłata wzrosła do 30,50 zł, w porównaniu do 27,30 zł w 2025 roku.
Płacący abonament RTV mogą skorzystać z preferencyjnych zniżek przy opłacaniu abonamentu z góry. Przy wpłacie za dwa miesiące z góry obowiązuje zniżka w wysokości 3 proc., za trzy miesiące - 4 proc., za sześć miesięcy - 5 proc., natomiast przy opłacie rocznej - 12 miesięcy - można skorzystać z 10-procentowej obniżki. Opłatę abonamentową należy wnieść najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca obejmującego dany okres rozliczeniowy.
Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od zakupu urządzenia. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty abonamentowej, co wynika z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych
Za jakie urządzenia trzeba płacić abonament?
Warto wyjaśnić, że obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z samego faktu posiadania odbiornika, a nie sposobu jego użytkowania. Przykładowo, jeśli w domu mamy telewizor, nie ma znaczenia, że korzystamy z niego wyłącznie z serwisów streamingowych i nie oglądamy telewizji naziemnej. Podobnie, jeśli radio w samochodzie służy wyłącznie do odtwarzania muzyki ze smartfona, nie zwalnia nas to z obowiązku opłacania abonamentu.
Dobrą wiadomością jest natomiast to, że osoby fizyczne płacą abonament tylko za rodzaj posiadanego odbiornika, a nie za jego liczbę. Jeśli w domu mamy dwa telewizory i trzy radioodbiorniki, a dwa kolejne są w samochodach, opłacamy pojedynczy abonament za radio i pojedynczy za telewizor. Jeśli natomiast w domu znajduje się jedynie radio, płacimy tylko abonament za radio.
Wyjątkiem są pojazdy, będące własnością firmy. Przedsiębiorcy którzy posiadają flotę samochodów muszą płacić abonament za każdy odbiornik osobno.
Kto może być zwolniony z opłacania abonamentu RTV?
Jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że z obowiązku wniesienia abonamentu RTV można zostać zwolnionym. W tym celu należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia oraz złożyć podpisane oświadczenie, że spełnia się warunki do korzystania ze zwolnienia.
Uprawnionymi do zwolnienia z opłaty abonamentowej są między innymi osoby należące do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także bezrobotni, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie przysługuje również inwalidom wojennym i wojskowym oraz ofiarom represji wojennych i powojennych. Automatycznie, bez konieczności dopełniania formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.
Kara za nieopłacony abonament RTV w 2026 roku?
Brak wniesienia opłaty abonamentowej RTV może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kontrole w tym zakresie prowadzi Poczta Polska. W 2026 roku kara za nieuiszczenie abonamentu wynosi 30-krotność miesięcznej stawki co przekłada się na 285 zł w przypadku samego radioodbiornika oraz 915 zł za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny. Do kwoty kary doliczane są również wszystkie zaległe składki za okres, w którym obowiązek abonamentowy nie był realizowany.
Konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe w przypadku długotrwałego uchylania się od płatności. Wtedy kara za samo radio może przekroczyć tysiąc złotych. Dotyczy to także kierowców - jeśli radio znajduje się w samochodzie, Poczta Polska może ustalić datę rozpoczęcia posiadania pojazdu i naliczyć należności wraz z karą za ostatnie pięć lat.