To miał być najpiękniejszy dzień w ich życiu. 500 zł mandatu

Dzień ślubu to bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej pary. Częścią tej tradycji stało się dekorowanie samochodu wiozącego nowożeńców. Balony, wstążki, kwiaty i charakterystyczne tablice z napisem “Młoda Para” czy “Just Married” lub z imionami nowożeńców to nieodłączne elementy ślubnej oprawy. Jednak to, co wydaje się niewinnym zwyczajem, może w rzeczywistości skończyć się niemałymi problemami. Szczególnie, jeśli trafimy na upartego policjanta lub nie będziemy w stanie zamienić tablic na legalne.