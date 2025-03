Nowa we Francji technologia skanuje tablice rejestracyjne pojazdów przejeżdżających przez specjalne bramownice, rejestrując przejazd bez potrzeby redukcji prędkości. Rozwiązanie to pozwala usprawnić ruch. Jednak za tę wygodę kierowcy muszą podjąć pewien wysiłek i pamiętać o tym, by samemu dokonać płatności.