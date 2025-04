Policja sprawdza, co wozisz w bagażniku. Można dostać słony mandat

Podczas jazdy samochodem możemy być narażeni na różne niebezpieczeństwa. Badania mówią, że wszelkie niezabezpieczone przedmioty mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem w razie sytuacji awaryjnej. Warto zatem z respektem podchodzić do regulacji prawnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko kierowcy, ale również pasażerom i innym uczestnikom ruchu. Jak zatem odnoszą się one do tego, co można, a czego nie można przewozić w samochodzie osobowym?