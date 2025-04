Po jakim czasie od picia alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jest odpowiedź

Jedyna rozsądna alternatywa, to zachowanie dużego umiaru, wczesne odstawienie alkoholu wieczorem, a rankiem sprawdzenie stanu trzeźwości dobrej klasy alkomatem. Aby ten plan się powiódł, warto wiedzieć, jak długo alkohol utrzymuje się w organizmie.

Bardzo istotne jest uświadomienie sobie, że nie da się bezbłędnie i precyzyjnie określić, jak długo nasz organizm będzie metabolizował alkohol. Jest to wypadkowa naprawdę wielu czynników i nie sposób określić w jakim stopniu wpłyną one razem na naszą trzeźwość następnego dnia. Tempo metabolizmu alkoholu zależy od:

Jedna z popularnych opinii głosi, że do suto zakrapianej imprezy nie należy podchodzić z pustym żołądkiem. Dobrze jest także jeść coś w trakcie. Rzeczywiście pozwala to dłużej pić i dłużej zachować dobrą formę podczas zabawy.

Problem jednak w tym, że ponieważ organizm ma wtedy "więcej do roboty", obfity posiłek spowalnia metabolizm alkoholu i jego pozbywanie się z naszego organizmu. Może to doprowadzić do paradoksu, w którym pomimo dobrego samopoczucia, nie będziemy mogli wsiąść za kierownicę. Dlatego też nie można nigdy kierować się własnym, subiektywnym odczuciem, tylko zawsze skontrolować stan swojej trzeźwości alkomatem.