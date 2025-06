Smoła charakteryzuje się niezwykle wysoką energią powierzchniową, co oznacza, że ma wyjątkową zdolność do przylegania do różnych powierzchni. Raz przyklejona do lakieru, z każdą godziną staje się coraz twardszą i trudniejszą do usunięcia. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej asfalt zmienia swoje właściwości, stając się bardziej klejący i podatny na przyleganie do karoserii samochodów.