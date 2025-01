Nowe metody kradzieży. Zagrożeni mogą być polscy turyści

Jak dochodzi do kradzieży? Poza klasycznymi scenariuszami, w których złodzieje wykorzystują moment nieuwagi kierowców podczas postojów, realizowane są obecnie nowe, które wykorzystują techniki manipulacji psychologicznej. Przestępcy często podszywają się pod turystów w potrzebie, wykorzystując barierę językową i naturalną skłonność ludzi do pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie jeśli są to ich rodacy przebywający za granicą. Wtedy ufność turystów wzrasta, co jest naturalne, gdy punkt o barierze językowej znika.