Karoseria pojazdu działa jak klatka Faradaya, która w przypadku uderzenia pioruna odprowadzi energię elektryczną bezpiecznie do gruntu. To oznacza, że przebywanie we wnętrzu auta jest relatywnie bezpieczne, pod warunkiem unikania kontaktu z metalowymi elementami. Dotykanie klamek, regulacji lusterek czy innych metalowych części może być niebezpieczne w momencie wyładowania atmosferycznego.