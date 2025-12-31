W skrócie Nowe stawki abonamentu RTV od 2026 roku obejmują także radio w samochodzie.

Brak opłaty za radioodbiornik w pojeździe grozi surową karą finansową sięgającą 285 zł.

Z obowiązku płacenia abonamentu zwolnione są niektóre grupy społeczne, m.in. seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.

Temat abonamentu RTV regularnie wraca do publicznej debaty, szczególnie przy okazji kontroli realizowanych przez Pocztę Polską. Wielu użytkowników dróg wciąż nie zdaje sobie sprawy, że obowiązek opłacania abonamentu obejmuje nie tylko telewizory i radia w domach, lecz także radioodbiorniki montowane w pojazdach. Brak wiedzy w tym zakresie nie chroni przed odpowiedzialnością i może skutkować nałożeniem wysokiej kary.

Abonament RTV. Jakie stawki od 2026 roku?

Niestety, od 1 stycznia 2026 roku abonament RTV ulegnie podwyżce. W przypadku posiadania wyłącznie radioodbiornika miesięczna opłata wyniesie 9,50 zł. Dla porównania, w 2025 roku stawka ta wynosiła 8,70 zł. Wyższe koszty poniosą również właściciele telewizorów. Opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny lub zestaw obejmujący telewizor i radio wzrośnie do 30,50 zł. Dotychczas obowiązująca stawka wynosiła 27,30 zł miesięcznie.

Tak jak dotychczas, termin płatności abonamentu RTV przypada na 25. dzień każdego miesiąca. Możliwe jest jednak uiszczenie opłaty z góry - za kwartał lub cały rok - co pozwala skorzystać ze zniżek, które w przypadku rocznej płatności sięgają nawet 10 proc. Dzięki temu abonament za radioodbiornik wynosi 27,40 zł za trzy miesiące lub 102,60 zł rocznie. Natomiast dla telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego opłata kwartalna wynosi 87,80 zł, a roczna - 329,40 zł.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Na szczęście przepisy przewidują także wyjątki, pozwalające na całkowite zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV. W 2026 roku z takiego uprawnienia będą mogli skorzystać:

seniorzy powyżej 75. roku życia,

osoby posiadające I grupę inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy,

osoby niesłyszące oraz niewidome,

emeryci powyżej 60 lat, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,

osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych muszą udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć stosowne oświadczenie. Wraz z nim należy okazać dokument potwierdzający prawo do ulgi, na przykład legitymację emeryta, orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję przyznającą świadczenie.

Jaka kara za nieopłacony abonament RTV w 2026 roku?

Brak opłaty abonamentu RTV może skutkować znacznymi konsekwencjami finansowymi. Kontrole prowadzi Poczta Polska, a w 2026 roku kara za nieuiszczenie abonamentu wyniesie 30-krotność miesięcznej stawki - czyli 285 zł w przypadku samego radioodbiornika oraz 915 zł za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny. Do kary doliczane są także zaległe składki za czas, w którym obowiązek nie był spełniany.

Konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe przy długotrwałym uchylaniu się od płatności. W takim przypadku kara za samo radio może przekroczyć tysiąc złotych. Dotyczy to także kierowców - jeżeli radio znajduje się w samochodzie, Poczta Polska może ustalić datę rozpoczęcia posiadania pojazdu i naliczyć należności wraz z karą za ostatnie pięć lat.

