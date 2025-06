Skroplony czynnik w postaci płynnej trafia następnie do strony niskiego ciśnienia, gdzie znajduje się parownik. Tu czynnik ponownie zmienia stan skupienia z płynnego na gazowy, co wymaga dostarczenia energii cieplnej. Energia ta jest pobierana z powietrza przepływającego przez parownik, co powoduje jego ochłodzenie. Schłodzone powietrze trafia następnie do kabiny pojazdu.