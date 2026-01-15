W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy i dokumentów rejestracyjnych pojazdu od 2026 roku.

Koszty rejestracji auta i wydania tablic rejestracyjnych wzrosną, a za tablice indywidualne zapłacimy aż trzy razy więcej.

Cena za wymianę prawa jazdy także pójdzie w górę - w najbliższych latach zmiana obejmie nawet 15 milionów Polaków.

Trzeba przyznać, że ostatnie podwyżki były już naście lat temu - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego nie zmieniły się od 2010 roku, a tablic rejestracyjnych od 2004! Organy odpowiedzialne za wydawanie dokumentów czy tablic zwracały już zresztą uwagę, że w związku z inflacją jest to "biznes" na skraju opłacalności - dla przykładu urzędy płacą około 80 zł Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a koszt dla obywatela to tylko o 20 zł więcej.

Ile zapłacimy za rejestrację auta w 2026 roku?

Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w pierwszej połowie, czekają nas podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy, a także dokumentów związanych z rejestracją - tablic, znaków legalizacyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Obecnie koszt rejestracji nowego lub używanego samochodu w Polsce wynosi 160 zł - składają się na niego opłaty za dowód rejestracyjny i znaki legalizacyjne (66,50 zł), pozwolenia czasowe (13,50 zł) oraz tablice (80 zł). W przypadku aut używanych nie ma obowiązku zmiany tablic, więc można się zamknąć w kwocie 80 zł.

Po zmianach zaproponowanych przez ministerstwo kierowcy zapłacą 77 zł za dowód ze znakami legalizacyjnymi oraz 92,50 zł za nowe tablice. Łączny koszt rejestracji samochodu wyniesie więc albo 77 zł (bez nowych tablic) albo 169,50 zł. Biorąc pod uwagę rok, w którym ostatnio dokonywano zmian w opłatach trzeba uznać, że to podwyżka z kategorii symbolicznych - zwłaszcza, jeśli spojrzymy na wzrost cen produktów czy samych aut.

Ale jedna grupa kierowców zapłaci trzy razy więcej. Chodzi o tych, którzy będą wnioskować o wydanie tak zwanych indywidualnych tablic rejestracyjnych. Obecnie kosztują one 1 tys. zł, ale po zmianach mają podrożeć do aż 3 tys. zł. Widocznie ministerstwo uznało (poniekąd słusznie), że ci, którzy decydują się na "indywidualki" zwykle dysponują dużo większym budżetem.

Ile zapłacimy za wydanie prawa jazdy w 2026 roku?

Poza dokumentami związanymi z rejestracją więcej zapłacimy także za samo wydanie prawa jazdy. Przypomnijmy, że wymiana blankietów dotyczy wszystkich, którzy swoje dokumenty otrzymali od 19 stycznia 2013 roku (ich ważność to maksymalnie 15 lat). Można się więc spodziewać sporej liczby chętnych do wymiany dokumentu w najbliższych latach - pierwsze obowiązkowe wymiany ruszą w styczniu 2028 roku.

Obecnie koszt wymiany prawa jazdy to równe 100 zł. Po zmianach zapłacimy o ponad 15 proc. więcej - dokładnie 115,50 zł. Jeśli więc twój dokument traci ważność jeszcze w tym roku, to warto wkrótce złożyć wniosek, żeby otrzymać go taniej. Do wydania prawa jazdy konieczne są:

Wypełniony wniosek - można go ściągnąć ze strony danego urzędu

Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (aktualna)

Dowód uiszczenia wpłaty

Kserokopia aktualnego dokumentu prawa jazdy

Dowód osobisty

Orzeczenie lekarskie (jeśli uprawnienia są wydane z datą ważności)

Szacuje się, że w najbliższych latach (maksymalnie do 2033 roku) dokumenty prawa jazdy będzie musiało wymienić aż 15 mln obywateli.

