Spis treści: Nie ma już bezterminowych praw jazdy Kończy się termin ważności mojego prawa jazdy. Co teraz? Czy badania lekarskie są konieczne? Zdecydowano ws. badań starszych kierowców Jednolite cyfrowe prawo jazdy w Unii Europejskiej

Nie ma już bezterminowych praw jazdy

Unijni urzędnicy zdecydowali, że prawa jazdy na samochód osobowy i motocykl będą miały 15-letni okres ważności i dotyczy to nie tylko nowych dokumentów, ale również tych wydanych wcześniej, jako bezterminowe. W

Polsce bezterminowe prawa jazdy wydawano do 19 stycznia 2013 roku, te wydane później już miały one 15-letni okres ważności.

Osoby, które mają dokument bezterminowy, będą musiały go wymienić - cała procedura rozpocznie się w 2028 roku. Co ważne, ta pierwsza wymiana nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich. Jest to czynność formalna, która będzie jednak kosztować - kierowcę czeka opłata w wysokości 100 zł.

Kończy się termin ważności mojego prawa jazdy. Co teraz?

Do 2033 roku wszyscy kierowcy będą mieli już prawo jazdy z 15-letnim okresem ważności. Jednak już od 2028 roku ważność zaczną tracić prawa jazdy wydane w 2013 roku z 15-letnim okresem ważności. Co czeka takie osoby? Czy aby wymienić dokument na nowy, ważny 15 lat, trzeba będzie przejść badania?

Otóż Unia Europejska nie zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, pozostawiając tę decyzję państwom członkowskim. Każdy kraj będzie mógł samodzielnie określić, czy warunkiem uzyskania nowego dokumentu będzie przejście badań potwierdzających zdolność do kierowania pojazdami czy wystarczy samoocena i oświadczenie kierowcy, że czuje się na siłach, by wsiąść za kierownicę.

Czy badania lekarskie są konieczne?

Jednocześnie jednak projekt nowych regulacji zawiera propozycję nadania lekarzom rodzinnym uprawnienia - a w niektórych przypadkach obowiązku - informowania odpowiednich organów o pacjentach, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.

Na jakie konkretnie rozwiązanie zdecydują się polskie władze i czy konieczne będą badania lekarskie przy przedłużaniu praw jazdy - na razie nie wiadomo. W tym momencie nie ma jednak obowiązku cyklicznego przechodzenia badań dopuszczających do kierowania samochodem.

Zdecydowano ws. badań starszych kierowców

W toku unijnych negocjacji upadł również pomysł skrócenia ważności prawa jazdy do 5 lat, dla osób w wieku ponad 70 lat.

Jednolite cyfrowe prawo jazdy w Unii Europejskiej

Unia Europejska zdecydowała również, że do najpóźniej do 2030 roku wdrożone zostanie jednolite unijne cyfrowe prawo jazdy. Taki dokument będzie występował wyłącznie w formie cyfrowej, a więc podobnie jak dziś prawo jazdy możemy mieć w mObywatelu. O ile jednak polskim cyfrowym prawem jazdy możemy posługiwać się wyłącznie w naszym kraju, to unijny dokument będzie ważny we wszystkich krajach członkowskich.

