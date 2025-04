​Jak wypożyczyć samochód za granicą i ile to kosztuje?

Wielu Polaków wykorzysta majówkę do wyjazdu. Nie wszyscy ruszą w trasę samochodem, wiele osób wybierze samolot. Tanie bilety lotnicze to magnes, ale by mieć pełną swobodę przemieszczania się, warto wypożyczyć samochód. Jak to zrobić i ile to kosztuje? Sprawdźmy.