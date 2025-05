Wyjeżdżając na wakacje samochodem spodziewamy się, że zasady ruchu drogowego w krajach, przez które będziemy przejeżdżać, nie będą znacząco różnic się od tych, obowiązujących w Polsce. Oczywiście - przepisy w każdym kraju mogą się różnić, ale piktogramy na znakach drogowych zwykle są łatwe do rozszyfrowania. Nawet w odległych Chinach znak STOP to czerwony ośmiokąt, choć oczywiście z innym napisem.

Od pewnego czasu nie potrzebujemy wizy po to, by wyjechać do Chin. Jeśli podróż zajmie do 30 dni, Polakom wystarczy sam paszport. To sprawiło, że coraz więcej osób wybiera Kraj Środka na urlopową destynację. Trudno się temu dziwić, bo to kraj piękny, a podróżowanie po nim jest całkiem tanie. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się wybrać jako środek transportu samochód, musi przygotować się na wyzwania.