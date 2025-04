Kwestionowanie autorytetu funkcjonariusza to pierwszy poważny błąd, który popełniają kierowcy. Wyrażenia typu "Dlaczego właściwie zostałem zatrzymany?" czy podważanie kompetencji policjanta do przeprowadzenia kontroli mogą jedynie zaognić sytuację. Pamiętajmy, że funkcjonariusze mają pełne prawo zatrzymywać pojazdy w celu weryfikacji dokumentów oraz stanu technicznego samochodu, a także trzeźwości osoby kierującej.

Tłumaczenie się nieznajomością przepisów prawa również nie jest dobrym pomysłem. Każda osoba posiadająca prawo jazdy jest zobowiązana do znajomości zasad ruchu drogowego. Argument "Nie wiedziałem/am, że to zabronione" nie stanowi okoliczności łagodzącej, a wręcz przeciwnie - może świadczyć o nieodpowiedzialnym podejściu do obowiązków kierowcy.

Powoływanie się na znajomości w szeregach policji to kolejny nietakt, który może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zwroty typu "Mój kolega jest policjantem i twierdzi, że to nie problem" mogą zostać odebrane jako próba wywarcia presji i manipulacji, co z pewnością nie poprawi nastawienia kontrolującego funkcjonariusza.

Prawdziwą “bombą” może się okazać nawet najdrobniejsza sugestia przekupienia policjanta, za co może grozić kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.