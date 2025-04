Jak uniknąć mandatu na odcinkowym pomiarze prędkości? Wystarczy jeden przycisk

Najpierw wyjaśnijmy zasadę działania odcinkowego pomiaru prędkości, ponieważ jest to kluczowe do zrozumienia jak uniknąć tam mandatu. To wbrew pozorom proste rozwiązanie, bazujące na co najmniej dwóch kamerach ustawionych na początku i na końcu danego odcinka drogi. Każda z nich skanuje numery rejestracyjne samochodu, a następnie określa średnią prędkości pojazdu na podstawie pomiar czasu, w jakim ten pojazd przebył odcinek drogi.