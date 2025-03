Przed napisaniem ogłoszenia określ realną wartość swojego pojazdu. Możesz skorzystać z internetowych narzędzi do wyceny samochodów lub sprawdzić ceny podobnych modeli na rynku. Pamiętaj, że większość kupujących będzie próbowała negocjować, więc uwzględnij to w swojej wycenie. Możesz dodać określenie “do negocjacji" lub "cena do uzgodnienia”, co da sygnał, że jesteś otwarty na rozmowy.