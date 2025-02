Mechanicy preferują auta, w których części są łatwo dostępne, a konstrukcja pojazdu umożliwia szybką wymianę elementów. To bezpośrednio przekłada się na koszt naprawy - im więcej "roboczogodzin" wymaga auto, tym wyższa jest cena usługi. W efekcie niektórzy mechanicy unikają najbardziej problematycznych modeli, wybierając naprawy, które są bardziej opłacalne.

Co sprawia, że auto jest łatwe w naprawie?

Największą liczbę głosów zdobyły samochody z koncernu Volkswagena. Mechanicy często spotykają się z modelami Audi, Skody i Seata, a wysoka dostępność części ułatwia naprawy. To samo dotyczy Toyoty, która cieszy się opinią niezawodnej, a jednocześnie przemyślanej pod względem konstrukcji.

Co sprawia, że te marki dominują?

Rozbudowana sieć serwisowa – marki takie jak Toyota czy Volkswagen dysponują rozbudowaną siecią autoryzowanych serwisów oraz dostępem do dokumentacji technicznej.

Prosta konstrukcja – starsze modele Fiata czy Volkswagena mają intuicyjny układ podzespołów, co ułatwia diagnostykę i wymianę elementów.

Łatwość dostępu do części – szeroka sieć dostawców i tańsze zamienniki ułatwiają naprawy.

Tylko niecałe 5% ankietowanych stwierdziło, że auta BMW/Mini są łatwe w naprawie. Wynika to przede wszystkim z wyższego poziomu zaawansowania elektroniki. Tuż za BMW/Mini, na szóstej pozycji, wylądował Opel, którego modele lubią korodować, a auta dręczone są drobnymi awariami, z którymi najwyraźniej mechanicy się nie lubią.

Słabe wyniki w ankiecie osiągnęły Mercedes, Peugeot/Citroen, Ford oraz, to zaskoczenie, Honda/Suzuki. Ostatnie miejsce japońskich producentów wynika zapewne z tego, że te auta są stosunkowo mało popularne, dostępność części do nich jest gorsza niż choćby w wypadku Toyoty, a mechanicy rzadziej mają z nimi do czynienia. O niskiej pozycji Peugeotów i Citroenów zadecydowały zapewne skomplikowane rozwiązania wymyślone przez francuskich inżynierów, z kolei w przypadku Mercedesów części są drogie, a w konstrukcji Niemcy stosują czasem wymyślne patenty, na które potem narzekają mechanicy. Niskie miejsce zajął także Ford, w przypadku którego narzekania dotyczą głównie podatności na korozję śrub i kiepską jakość połączeń.