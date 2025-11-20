W skrócie Za nieprawidłowe użycie świateł awaryjnych podczas jazdy grozi mandat do 300 zł i trzy punkty karne.

Mruganie światłami długimi jako forma ostrzeżenia przed policją może skutkować mandatem do 200 zł i trzema punktami karnymi.

Niewłaściwe użycie oświetlenia pojazdu, np. świateł przeciwmgielnych lub mijania, również podlega karze.

Tak, da się dostać mandat za nieprawidłowe użycie świateł awaryjnych. Trzeba jednak mieć wyjątkowego pecha lub trafić na wyjątkowo gorliwego policjanta-zadaniowca.

Jazda z włączonymi światłami awaryjnymi grozi mandatem

Przede wszystkim świateł awaryjnych możemy używać jedynie w sytuacji postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku (art 50. Prawa o ruchu drogowym). W przypadku włączenia ich w jadącym lub holowanym (!) pojeździe grozi nam mandat w wysokości do 300 zł i trzy punkty karne.

Wielu z nas, a być może nawet każdy, kto kieruje samochodem, chociaż raz użyło świateł awaryjnych podczas jazdy w formie podziękowania lub też ostrzeżenia przed długim korkiem. Co więcej, w nowych autach włączają się one automatycznie przy nagłym hamowaniu.

Mandaty za nieprawidłowe korzystanie ze świateł

Co z innymi rodzajami świateł? Za mruganie światłami długimi (np. ostrzegając przed patrolem policji) grozi mandat karny w wysokości do 200 zł i trzy punkty karne. Mruganie samo w sobie żadnych przepisów nie narusza, jednak robiąc to, automatycznie używamy świateł długich, a to już jest niezgodne z kodeksem drogowym, jeśli odbywa się między świtem a zmierzchem.

Również 200 zł, ale tym razem dwa punkty karne grożą za niewłączenie świateł mijania w warunkach ograniczonej widzialności. Musimy niestety zwracać na to uwagę zwłaszcza podczas mgły, bowiem systemy automatycznego przełączania świateł działają głównie w ciemnościach.

Kierujący otrzyma taką samą karę, jeśli włączył światło przecimgłowe tylne w sytuacji, gdy widoczność na drodze nie spadła poniżej 50 m.

