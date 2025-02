W Polsce kwestia nieodśnieżonych pojazdów jest regulowana przez przepisy prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Nieodśnieżony dach naczepy stanowi ewidentne naruszenie tego przepisu. Za takie wykroczenie kierowcy grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych, a w przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym kwota ta może wzrosnąć nawet do 3 tys. złotych.

Co więcej, jeśli spadający śnieg lub lód doprowadzi do wypadku, kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym (art. 177 Kodeksu karnego). W przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kara może wynieść nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, poszkodowani mogą dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.