Przewożenie dzieci w foteliku to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. W polskim prawie istnieją jednak wyjątki dopuszczające jazdę dziecka bez fotelika. Okazuje się jednak, że w przypadku wspomnianego kierowcy Ubera, który pochodzi zza granicy i być może nie znał obowiązującego prawa, policja nałożyła na niego mandat.

Polska ustawa o ruchu drogowym jasno określa obowiązki związane z przewozem dzieci w fotelikach bezpieczeństwa. Według obowiązujących przepisów, dzieci muszą być przewożone w odpowiednich urządzeniach przytrzymujących do momentu osiągnięcia wzrostu 150 cm. To kryterium zastąpiło w 2015 roku poprzedni limit wiekowy wynoszący 12 lat, co oznacza, że obecnie decydującym czynnikiem jest wyłącznie wzrost dziecka, nie jego wiek.