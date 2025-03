Wybór odpowiedniego fotelika dla dziecka jest dla wielu rodziców trudnym zadaniem, ponieważ oferta rynkowa jest niezwykle szeroka. Które modele są bezpieczne, łatwe w obsłudze i oferują najlepszy stosunek jakości do ceny? Na te pytania odpowiada ADAC, który w najnowszych testach ocenił foteliki we wszystkich kategoriach wiekowych, zarówno nosidełka dla niemowląt, jak i foteliki dla małych oraz większych dzieci. Wyniki są obiecujące: dwanaście fotelików otrzymało ocenę „dobrą”, cztery „zadowalającą”. Tylko jeden fotelik eksperci ADAC odradzają - nosidełko firmy Graco nie przeszło testu ze względu na zbyt wysoką zawartość szkodliwych substancji. Godne polecenia są dobre i zadowalające modele, które znacznie przewyższają to, czego od fotelików wymagają przepisy.

Najlepsze foteliki dla dzieci w teście ADAC

Najlepszy fotelik w teście z oceną ADAC 1,6 to nosidełko Thule Maple + Alfi Base przeznaczone dla dzieci do około jednego roku życia. Tuż za nim z oceną 1,7 plasuje się nosidełko Doona i + Doona i Isofix Base, dopuszczone dla wzrostu od 40 do 85 centymetrów, odpowiednie dla dzieci do około półtora roku.

Ogólnie testowane foteliki dziecięce utrzymują zadowalająco wysoki poziom: dwanaście fotelików uzyskało oceny między 1,6 a 2,5, co oznacza, że w każdej kategorii wiekowej i wzrostowej można znaleźć „dobre” produkty. Wyjątkiem jest nosidełko Graco Snuglite i-Size, ocenione jako „niedostateczne” ze względu na wysoką zawartość szkodliwych substancji. W materiale obiciowym wykryto formaldehyd w ilości przekraczającej limity obowiązujące dla zabawek. Formaldehyd jest podejrzewany o działanie rakotwórcze. Nie pomaga fakt, że Graco kosztujący około 350-400 zł jest najtańszym fotelikiem w teście i otrzymuje „bardzo dobrą” ocenę w testach zderzeniowych - niedostateczna ocena w badaniu szkodliwych substancji nie może być zrównoważona dobrymi wynikami w pozostałych trzech kategoriach i wpływa na ocenę końcową.

Najlepsze foteliki dla niemowląt

Nosidełka dla niemowląt są praktyczne. Dzięki zintegrowanym szelkom można zapinać dziecko jeszcze w mieszkaniu, a następnie przenieść je do samochodu. Warto wiedzieć, że nosidełka mogą być montowane wyłącznie tyłem do kierunku jazdy.

W teście ADAC sprawdzono dziewięć nosidełek, z czego siedem otrzymało ocenę „dobrą”. Czołówka, w której znalazły się Thule Maple + Alfi Base (ocena 1,6), Doona i + Doona i Isofix Base (ocena 1,7), Besafe Go Beyond + Beyond Base (ocena 1,8) oraz Britax Römer Baby-Safe Core (ocena 1,8), mogła pochwalić się oceną poniżej 2,0 i nie wykazała słabości w żadnym z kryteriów testowych, przodując zarówno pod względem bezpieczeństwa, obsługi, ergonomii, jak i oceny szkodliwych substancji.

Jaki wybrać fotelik dla dziecka? 123RF/PICSEL

Zwycięzca testu Thule Maple + Alfi Base wyposażono w bazę Isofix, na której fotelik można łatwo i stabilnie zamontować. Aby poprawić komfort dziecka, oparcie można ustawić, będąc już poza samochodem, w bardziej płaskiej pozycji. Fotelik jest częścią systemu modułowego, w którym różne foteliki dziecięce można mocować na tej samej bazie Isofix, ma on nawet homologację do użytku w określonych samolotach. Warto podkreślić, że zwycięzca testu to fotelik, który produkowany jest w Polsce w fabryce Thule Malpe w Pile. Jego cena w Polsce to około 1,4 tys. złotych za sam fotelik lub około 2,5 tys. zł za fotelik wraz z bazą.

Który fotelik dla dziecka wybrać?

Uwagę zwraca duża rozpiętość cenowa testowanych nosidełek dla niemowląt. Waha się od około 400 zł za niedostateczny Graco Snuglite i-Size do 2-2,5 tys. zł za foteliki Doona i + Doona i Isofix Base czy Thule Maple + Alfi Base (podana cena dotyczy produktu wraz z bazą).

Doona jest wprawdzie drogi, ale jako jedyny fotelik w teście oferuje szczególną cechę: ma rozkładane podwozie, dzięki czemu poza pojazdem może służyć również jako wózek dziecięcy. To praktyczne rozwiązanie. Kto nie potrzebuje tej funkcji i nie chce wydawać tak dużo pieniędzy: test pokazuje, że również znacznie tańsze produkty dobrze się sprawdzają. Britax Römer Baby-Safe Core kosztuje około 800 zł i błyszczy z oceną całkowitą 1,8. To, że ten sam fotelik z bazą Isofix wypadł nieco gorzej i jako jedyne nosidełko otrzymał ocenę „zadowalającą”, wynika z gorszego wyniku w teście zderzenia czołowego.

Foteliki dla dzieci od 2 lat i foteliki dla dzieci 4-12 lat

Pozostałe osiem fotelików w teście przeznaczonych jest dla większych lub starszych dzieci: Nuna Pruu (ocena 2,0) może być używany do wieku około czterech lat, Besafe Beyond + Beyond Base do siedmiu lat, a w pozostałych modelach dzieci mogą siedzieć prawidłowo do wieku dwunastu lat.

Besafe Beyond + Beyond Base to najlepszy fotelik w tej kategorii z oceną 1,8 - kosztuje w Polsce około 1,8 tys. zł. Doskonały wynik w teście zderzeniowym zapewnił mu czołowe miejsce w teście. Powód: ten fotelik, podobnie jak nosidełka dla niemowląt, montowany jest tyłem do kierunku jazdy. Przy tym rodzaju transportu w przypadku zderzenia czołowego niemal nie występuje ruch między głową a górną częścią ciała, całe ciało dziecka jest podparte i wciśnięte w fotelik. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w razie wypadku, ADAC zaleca zabezpieczanie dziecka w foteliku montowanym tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej. Przejście na fotelik ustawiony przodem do kierunku jazdy nie powinno nastąpić przed ukończeniem przez dziecko dwóch lat.

Najlepsze foteliki dla dzieci

Foteliki Britax Römer Evolvafix i Versafix również otrzymały ocenę „dobrą” (2,5). Są to dobre foteliki dziecięce przeznaczone do długotrwałego użytkowania, które można montować wyłącznie przodem do kierunku jazdy i dlatego nadają się dla dzieci od co najmniej 15 miesięcy.

Wśród fotelików dla większych dzieci od około czterech lat (od 100 centymetrów wzrostu) najlepsze wrażenie robi Maxi-Cosi Rodifix R z oceną całkowitą 2,0. W teście ADAC okazał się nie tylko bezpieczny, ale z wagą 5,8 kg jest również niezwykle lekki i bardzo łatwy w obsłudze. Nie należy mylić tego fotelika z również testowanym przez ADAC siostrzanym modelem Maxi-Cosi Rodifix M, który co prawda w ocenie właściwości oferuje takie same dobre wartości jak Rodifix R. Jednak w testowanym egzemplarzu poziom szkodliwych substancji był podwyższony, co prowadzi do obniżenia oceny do 2,7.

Test fotelików dla dziecka. Jak robi to ADAC?

ADAC testuje nowe foteliki dziecięce dwa razy w roku wspólnie z europejskimi klubami motoryzacyjnymi i organizacjami ochrony konsumentów. Wybór modeli dokonywany jest wspólnie z uczestniczącymi klubami motoryzacyjnymi i organizacjami ochrony konsumentów według następujących aspektów: fotelik dziecięcy jest nowością na rynku, ma duże znaczenie rynkowe lub został przeprojektowany od czasu ostatniego testu.

Zakup testowanych modeli odbywa się anonimowo w handlu detalicznym lub wysyłkowym. Bezpieczeństwo każdego fotelika dziecięcego sprawdza się w testach zderzenia czołowego i bocznego. Symulowany wypadek wykracza nawet poza wymagania prawne wobec fotelika dziecięcego. Ta kategoria stanowi 50 proc. oceny ADAC.

Testowana jest również obsługa, ponieważ tylko prawidłowo zamontowany fotelik może dobrze chronić dziecko w razie wypadku. Ważne jest, aby fotelik dziecięcy mógł być intuicyjnie i poprawnie zamontowany oraz aby liczba kroków montażu była jak najmniejsza. Udział w ocenie ogólnej wynosi tu 40 proc.

Uwzględnia się również ergonomię każdego testowanego fotelika, ponieważ tylko w odpowiednim foteliku dziecko siedzi wygodnie, zrelaksowane, bezpiecznie, a pasy i boczne podparcia mogą zapewnić pełną ochronę. Kryterium badania ergonomii obejmuje pozycję siedzenia, przestrzeń i komfort dla dziecka, a także wymaganą przestrzeń fotelika w pojeździe. Ta kategoria stanowi 10 proc. oceny ADAC.

Potencjalne szkodliwe substancje ADAC sprawdza przy pomocy próbki mieszanej ze wszystkich tekstylnych części fotelika, z którymi dziecko ma kontakt. Próbka ta jest badana pod kątem zawartości substancji chemicznych takich jak WWA, ftalany, środki zmniejszające palność, plastyfikatory, związki fenolowe, organiczne związki cyny, formaldehyd, metale ciężkie i chloroparafiny. Jeżeli ocena zawartości szkodliwych substancji jest gorsza niż „zadowalająca”, prowadzi to do znacznego obniżenia oceny ogólnej.

Jak wybrać fotelik dla dziecka?

Przed zakupem fotelika rodzice powinni przeprowadzić praktyczny test, zabierając zarówno dziecko, jak i samochód do specjalistycznego sprzedawcy. Fotelik dziecięcy musi dać się zamontować w pojeździe możliwie ściśle i stabilnie. Nie każda baza Isofix automatycznie pasuje do fotelika dziecięcego tego samego producenta. Decydując się na model fotelika, należy upewnić się, że jest on kompatybilny.

Nie należy lekceważyć wagi fotelika - szczególnie przy częstych zmianach samochodu. Dwuczęściowe foteliki (siedzisko plus stacja Isofix) są ze względu na mniejszą wagę i mniejsze wymiary często nieco łatwiejsze w montażu niż modele jednoczęściowe.

Praktyczne do łatwiejszego zapinania dziecka są modele obrotowe. Coraz więcej funkcji i pomocnych możliwości regulacji może jednak również zwiększyć ryzyko błędnego montażu. Pasy i oparcie należy regularnie dostosowywać do wzrostu dziecka, nie zmieniając zbyt wcześnie na większy fotelik.

Jak prawidłowo zapiąć dziecko w foteliku?

Przy zapinaniu należy naciągnąć szelki i pasy samochodowe, wyciągnąć grube kurtki spod pasa biodrowego i rozpiąć zamek błyskawiczny. W idealnym przypadku grube kurtki lepiej całkowicie zdejmować podczas jazdy - dodatkowa warstwa materiału może bowiem sprawić, że przy gwałtownym hamowaniu lub wypadku ciało dziecka może przemieścić się “pod pasem”.

Mercedes CLA nowej generacji Szczepan Mroczek INTERIA.PL