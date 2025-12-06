Znasz ukrytą funkcję hamulca? Wciśnij go mocniej, gdy stoisz na światłach

Spis treści: Co to jest Hill Holder i jak działa wspomaganie ruszania na wzniesieniu? Na czym polega funkcja Auto Hold? Jak włączyć Auto Hold w samochodzie? Jak ruszać samochodem z systemem Auto Hold?

Co to jest Hill Holder i jak działa wspomaganie ruszania na wzniesieniu?

Funkcja określana przez producentów często jako Hill Holder, to po naszemu asystent ruszania na wzniesieniu. W nielicznych tylko samochodach kierowca ma możliwość aktywowania lub dezaktywowania go, a i to zwykle jest zaszyte gdzieś w ustawieniach samochodu, więc próżno szukać stosownego przycisku. Jego obecność trzeba zweryfikować w praktyce.

Zasada działania Hill Holdera jest prosta. Kiedy stoimy na wzniesieniu i puścimy nogę z hamulca, system jeszcze przez kilka sekund utrzyma ciśnienie w układzie hamulcowym. Dzięki temu auto nie stoczy się i spokojnie zdążymy wrzucić pierwszy bieg i ruszyć. W takich samochodach nie ma więc konieczności korzystania z hamulca ręcznego, aby sprawnie ruszyć na wzniesieniu.

Na czym polega funkcja Auto Hold?

Można powiedzieć, że rozwinięciem Hill Holdera, ale mającego znacznie szersze zastosowanie, jest funkcja Auto Hold. Ona również utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym, ale robi to przez dowolny niemal czas. Kiedy funkcja jest aktywowana, zostaje to sygnalizowane odpowiednią kontrolką na desce rozdzielczej (może to być napis "HOLD" lub litera "A" w kółku, podobny do wykrzyknika w kółku oznaczającego zaciągnięcie hamulca ręcznego).

Auto Hold ma znacznie więcej zastosowań, ponieważ działa on bez względu na obecność nachylenia. Zapobiega więc toczeniu się pojazdu w każdej sytuacji, kiedy się zatrzymamy i automatycznie się dezaktywuje, gdy będziemy chcieli ruszyć. To rozwiązanie szczególnie cenią sobie właściciele samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Pozwala ono zdjąć nogę z hamulca i auto nie zacznie się toczyć. Nieocenione podczas stania w korku lub na długich światłach.

Jak włączyć Auto Hold w samochodzie?

Aktywacja funkcji Auto Hold może się różnić w zależności od tego, jaki standard przyjął producent. Zwykle uruchamiamy ją:

przyciskiem koło przełącznika elektrycznego hamulca ręcznego

w ustawieniach pojazdu

poprzez mocne wciśnięcie hamulca

W pierwszym przypadku, aby Auto Hold zadziałał, często musimy mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas jazdy zwykle można włączyć go w dowolnym momencie, ale jeśli pełzamy po parkingu, zazwyczaj wymagane jest zatrzymanie się i przytrzymanie hamulca.

Drugi przypadek polega na znalezieniu odpowiedniej opcji w menu ustawień samochodu, ale część modeli uniemożliwia dostęp do menu ustawień pojazdu w trakcie jazdy. Trzeba wtedy się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, a niektóre auta ze skrzynią automatyczną wymagają też przełączenia się na tryb parkingowy P. W każdym z powyższych przypadków, gdy się zatrzymamy, zobaczymy na wskaźnikach kontrolkę, która informuje, że Auto Hold jest aktywny i możemy spokojnie puścić pedał hamulca.

Trzeci wariant może wydawać się ukryty, ponieważ nigdzie nie znajdziemy informacji potwierdzenia, że nasz samochód ma tę funkcję. Nie ma również opcji jej włączania lub wyłączania. Wtedy aktywujemy ją poprzez mocniejsze dociśnięcie pedału hamulca po zatrzymaniu auta. W ten sposób zawsze możemy każdorazowo decydować, czy chcemy, żeby w danej chwili funkcja zadziałała, czy nie. Jeśli zatrzymaliśmy się, ale wiemy, że za sekundę ruszamy, po prostu trzymamy nogę na hamulcu. Gdy dłużej stoimy na światłach, wystarczy docisnąć hamulec, żeby Auto Hold się aktywował i samochód stał, czekając na kolejne komendy.

Jak ruszać samochodem z systemem Auto Hold?

Ruszenie samochodem z funkcją Auto Hold jest bardzo łatwe. Jeśli mamy automatyczną skrzynię biegów, wystarczy dodać gazu, a pojazd ruszy. Jeśli korzystamy z manualnej skrzyni biegów, ruszamy w sposób tradycyjny - wrzucamy bieg, puszczamy sprzęgło i dodajemy jednocześnie gazu.

W obu przypadkach, auto zwolni hamulec dopiero wtedy, gdy będzie gotowe ruszyć do przodu. Jest to szczególnie wygodne przy samochodach z manualną skrzynią biegów, ponieważ podczas ruszania pod górę nie musimy się martwić o samodzielne zaciąganie hamulca ręcznego i obawiać się, że auto zacznie się cofać. Auto Hold wyłączy się dopiero, jeśli "poczuje", że samochód ruszy do przodu, a nie zacznie się staczać.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL