Wymiana oleju w skrzyni automatycznej to konieczność. Mechanicy nie mają wątpliwości

Skrzynia automatyczna szarpie, biegi zmieniane są niepłynnie, przekładnia pracuje coraz wolniej - oto możliwe objawy tego, że olej w skrzyni automatycznej nadaje się do wymiany. Niestety, wielu kierowców aut z “automatem” zapomina o tej czynności, by potem dowiedzieć się u mechanika, że naprawa zaniedbanej skrzyni będzie kosztować tysiące złotych. Co ile wymieniać olej w skrzyni, by jej nie narazić i ile to kosztuje?