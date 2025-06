Przez dziesięciolecia w samochodach używano czynnika R134a, który był stosunkowo tani i łatwo dostępny. Jednak jego negatywny wpływ na warstwę ozonową sprawił, że producenci samochodów zaczęli przechodzić na nowszy, bardziej ekologiczny R1234yf.

Ile kosztują czynniki R134a i R1234yf?

Różnica w kosztach między starym a nowym czynnikiem jest drastyczna. Pierwsze 100 gramów R134a kosztuje około 200-250 złotych, a kolejne porcje już tylko około 25 złotych za każde kolejne 100 gramów. Tymczasem R1234yf to zupełnie inny poziom cenowy - pierwsze 100 gramów może kosztować nawet 350 złotych, a kolejne porcje to wydatek rzędu 80-100 złotych za każde 100 gramów. Zdarzają się oczywiście nieco tańsze oferty.

Problem polega na tym, że większość kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki dokładnie czynnik znajduje się w ich samochodzie. Informacja ta często jest schowana w instrukcji obsługi lub na małej naklejce w komorze silnikowej.

Co ile wymieniać czynnik klimatyzacji w aucie?

Klimatyzacja samochodowa to system pracujący w obiegu zamkniętym, gdzie czynnik chłodniczy krąży między głównymi komponentami: sprężarką, skraplaczem, zaworem rozprężnym i parownikiem. W teorii taki układ nie powinien tracić gazu, ale w praktyce mikroskopijne nieszczelności, starzenie się uszczelek czy drobne uszkodzenia powodują stopniowe ubytki. Producenci zakładają naturalną utratę około 10-15 proc. czynnika rocznie, co oznacza, że co kilka lat konieczne jest jego uzupełnienie.

Dlaczego klimatyzacja nie chłodzi?

Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy w układzie znajduje się za mało czynnika. Klimatyzacja przestaje wtedy chłodzić skutecznie, ale to nie jedyny problem. Niedobór gazu może prowadzić do przegrzania sprężarki, której naprawa lub wymiana to koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Sprężarka potrzebuje bowiem czynnika nie tylko do swojej podstawowej funkcji, ale także do chłodzenia i smarowania wewnętrznych komponentów.

Kolejnym ukrytym kosztem jest specjalny olej do klimatyzacji. System wymaga regularnego uzupełniania oleju PAG, który smaruje sprężarkę i inne ruchome elementy. Bez odpowiedniej ilości oleju sprężarka może zostać trwale uszkodzona już po kilku godzinach pracy. Koszt tego oleju to około 50-100 złotych za litr, a jego wymiana powinna następować co dwa lata.

Właściciele starszych samochodów z czynnikiem R134a mogą czuć się nieco bezpieczniej, ale tylko do czasu. Wraz z wycofywaniem tego gazu z produkcji, jego ceny również będą rosnąć. Dodatkowo, coraz więcej serwisów inwestuje w sprzęt do obsługi nowszych czynników, co może oznaczać trudności z serwisowaniem starszych systemów.

Co ile trzeba wymieniać czynnik w klimatyzacji?

Częstość napełniania klimatyzacji zależy od wielu czynników. W nowych samochodach proces ten może być potrzebny co 3-4 lata, ale w starszych pojazdach lub tych intensywnie eksploatowanych może być konieczny co rok. Kluczowe znaczenie ma sposób użytkowania - częste włączanie i wyłączanie klimatyzacji, jazda w ekstremalnych temperaturach czy długie postoje bez użytkowania systemu mogą przyspieszać utratę czynnika.

Warto również pamiętać o filtrze kabinowym. Zapchany filtr zmusza klimatyzację do intensywniejszej pracy, co może skrócić żywotność sprężarki. Jego wymiana kosztuje zazwyczaj 50-150 złotych, ale może uchronić przed znacznie droższymi naprawami.

Ceny czynników chłodniczych prawdopodobnie nie spadną w najbliższym czasie. Przeciwnie - wraz z wprowadzaniem kolejnych regulacji środowiskowych mogą jeszcze rosnąć. Właściciele samochodów muszą się przygotować na to, że serwis klimatyzacji stanie się jednym z najdroższych elementów regularnej obsługi pojazdu, porównywalnym z kosztami większych napraw mechanicznych.

