Na samym początku wytłumaczmy, jak działa taki bezprzewodowy kluczyk. Otóż wykorzystuje on fale radiowe, których zasięg wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Z tego powodu, gdy bateria jest słaba, a zasięg spada, można przyłożyć kluczyk do głowy, żeby na chwilę wzmocnić siłę nadawania sygnału.

Działa to dlatego, że ludzka głowa pełni wówczas funkcję swego rodzaju anteny, która wzmacnia nadawanie i odbieranie sygnałów elektromagnetycznych. To dlatego, że organizm człowieka składa się w dużej części z wody pozwalającej zwiększać amplitudę drgań, a tym samym zasięg fal emitowanych przez pilota.

Oczywiście system zdalnego otwierania i zamykania samochodu nie jest pozbawiony wad. Złodzieje mogą wykorzystać taki sygnał, by dostać się do auta. Na rynku można znaleźć wiele produktów, które pozwolą zabezpieczyć kluczyk przed próbą kradzieży tzw. metodą na walizkę - mogą one kosztować od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Nie warto jednak przepłacać, ponieważ w tej kwestii najskuteczniejsze mogą okazać się bardzo proste, właściwie domowe, sposoby.