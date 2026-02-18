Spis treści: Skąd biorą się robaki w paliwie diesla? Jak rozpoznać zanieczyszczone paliwo? Jak przechowywać olej napędowy?

Problem nasila się w jednostkach z wtryskiem common-rail, gdzie wtryskiwacze pracują z mikroskopijną precyzją i są wyjątkowo wrażliwe na jakiekolwiek zanieczyszczenia. Koszt wymiany jednego wtryskiwacza to od 1,5 tys. do nawet 4 tys. zł, a specjaliści zalecają wymianę kompletu, nie pojedynczych sztuk.

Skąd biorą się robaki w paliwie diesla?

Olej napędowy jest higroskopijny, co oznacza, że przyciąga i absorbuje cząsteczki wody z otoczenia. Niewielka ilość wilgoci nie stanowi problemu, ale gdy wody w zbiorniku przybywa - na przykład wskutek kondensacji w niepełnym baku lub tankowania na stacji z zaniedbaną infrastrukturą - powstaje idealne środowisko do rozwoju bakterii i grzybów. Współczesne paliwa, w tym mieszanki z biodieslem, są mniej odporne na rozwój mikroorganizmów niż starsze formuły o wyższej zawartości siarki.

Mikroorganizmy żywią się węglowodorami zawartymi w paliwie i namnażają się na granicy wody i oleju napędowego. Objawami ich obecności są problemy z uruchomieniem silnika, spadek mocy, nadmierne dymienie - na biało, czarno lub niebiesko - oraz szybko zapychające się filtry paliwa.

Jak rozpoznać zanieczyszczone paliwo?

Czysty olej napędowy jest przejrzysty i ma barwę jasnożółtą lub słomkową. Gdy paliwo staje się mętne, mleczne lub ciemnobrązowe, to niemal pewny znak kontaminacji. Zmienia się też jego zapach - zanieczyszczony diesel pachnie zjełczale i jest wyraźnie gęstszy od świeżego paliwa. Olej napędowy ma okres przydatności od sześciu do dwunastu miesięcy w normalnych warunkach, choć przy odpowiednim przechowywaniu może zachować właściwości nawet do dwóch lat. Po tym czasie zaczyna się utleniać, tworzy osady i traci właściwości smarne.

Jak przechowywać olej napędowy?

Podstawowa zasada to tankowanie na sprawdzonych stacjach paliw i regularne opróżnianie separatorów wody, w które wyposażona jest większość nowoczesnych silników wysokoprężnych. Filtry paliwa powinny być wymieniane zgodnie z harmonogramem serwisowym, a w przypadku pojazdów eksploatowanych sezonowo - nawet częściej. Jeśli diesel jest przechowywany w kanistrach lub zbiornikach, warto napełniać je do pełna, żeby zminimalizować objętość powietrza, z którego kondensuje się wilgoć. Zbiorniki powinny być stalowe lub z polietylenu o wysokiej gęstości, szczelne i trzymane w chłodnym, zacienionym miejscu - najlepiej w temperaturze od minus 6 do około 30 stopni Celsjusza. Przed ponownym napełnieniem zbiornika warto upewnić się, że jest suchy i czysty w środku, a także sprawdzić go pod kątem rdzy i śladów wody.

Dodatki do paliwa spowalniają proces utleniania i hamują rozwój mikroorganizmów, a biocydy potrafią poradzić sobie z bakteriami, które już zagnieździły się w zbiorniku. Warto po nie sięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy pojazd stoi dłużej niż kilka tygodni.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL