Spis treści: Ile litrów paliwa można przewozić w kanistrach? Jaka kara za tankowanie do złego kanistra? W jakich pojemnikach można przewozić paliwo? Ile paliwa można trzymać w garażu? Ile czasu może stać paliwo w garażu?

Ile litrów paliwa można przewozić w kanistrach?

Zgodnie z przepisami ADR dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych poza zbiornikiem samochodu można przewieźć maksymalnie 240 litrów paliwa. Co więcej, taka ilość paliwa musi być podzielona na kanistry o pojemności do 60 litrów każdy, a wszystkie muszą być umieszczone w samochodzie w taki sposób, by nie stwarzało ryzyka wycieku czy zapłonu.

Jaka kara za tankowanie do złego kanistra?

Kanistry muszą mieć też odpowiednie oznaczenia i certyfikaty UN. Jeżeli nasz zbiornik nie spełnia wymagań, może to oznaczać dla nas karę w wysokości 3 tys. zł. Z kolei przekroczenie dozwolonej ilości paliwa oznacza wydatek 2 tys. zł. Ci, którzy myślą, że kontrole zdarzają się rzadko, mogą się bardzo boleśnie pomylić. Służby cyklicznie sprawdzają transport materiałów niebezpiecznych i reagują, jeżeli przepisy nie są spełniane.

W jakich pojemnikach można przewozić paliwo?

Kanistry muszą być szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów, odpornych na działanie benzyny i oleju napędowego. Zardzewiałe pojemniki, plastikowe butelki czy wiadra traktowane są jako zagrożenie. Benzyna rozpuszcza bowiem również niektóre tworzywa sztuczne i tak wlana do zwykłej butelki może ją zniszczyć nawet w kilka minut i spowodować wyciek. Opary benzyny krążące po zamkniętym aucie mogą natomiast zapalić się nawet od statycznego wyładowania przy wysiadaniu. Z uwagi na tego typu ryzyko pracownicy stacji są przeszkoleni i mają obowiązek odmówić tankowania do nieodpowiednich pojemników.

Ile paliwa można trzymać w garażu?

Ważne jest jednak także to, gdzie przechowujemy zatankowane już dodatkowe paliwo. W wolnostojących garażach o powierzchni do 100 metrów (wykonanych z materiałów niepalnych) można trzymać maksymalnie 200 litrów paliwa. Jeżeli garaż jest częścią domu lub znajduje się w zabudowie szeregowej, limit zmniejsza się do 60 litrów w przypadku oleju napędowego i do 20 l benzyny. Ta różnica między olejem i benzyną wynika z wyższego ryzyka zapłonu benzyny. Większe ilości wymagają specjalnych atestowanych, dwupłaszczowych zbiorników. Takie rozwiązania znacznie bardziej opłacalne są jednak dla firm, niż "zwykłego Kowalskiego". Ci, którzy naruszą przepisy dotyczące przechowywania paliwa, muszą liczyć się z mandatem od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

Ile czasu może stać paliwo w garażu?

Osoby planujące stworzenie sobie zapasu paliw muszą zdawać sobie sprawę z jednej kwestii: benzyna i olej napędowy nie są wieczne. Współczesna benzyna zachowuje swoje właściwości ok. 6 miesięcy, olej napędowy - rok. Po tym czasie zaczynają się wytrącać żywice i osady, które zatykają wtryskiwacze i filtry, a to wiąże się z kosztownymi naprawami. W przypadku wtryskiwaczy cena może wynieść nawet 5 tys. zł.

Jeżeli mamy podejrzenie, że paliwo jest przeterminowane, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze oceńmy wygląd: dobre paliwo jest klarowne i przezroczyste. Jeżeli zauważymy zmętnienie, osady lub przebarwienia, może to oznaczać degradację paliwa. W przypadku oleju napędowego, obecność śluzu lub nieprzyjemny zapach również sugerują, że paliwo uległo zanieczyszczeniu. Przy ocenie przydatności paliwa ważna jest również ocena zapachu. Świeża benzyna wyróżnia się charakterystycznym ostrym zapachem. Jeżeli paliwo ma "kwaśny" zapach to oznaka, że jest już stary. Podobnie sytuacja ma się z olejem napędowym - charakterystyczny zapach może zmienić się w woń stęchłą i nieprzyjemną.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja