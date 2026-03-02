Spis treści: Kiedy wchodzi paliwo przejściowe? Czym różni się paliwo przejściowe od zimowego? Czy można mieszać paliwo przejściowe z zimowym? Jak długo paliwo przejściowe na stacjach?

Bliski Wschód to kluczowe miejsce na świecie, jeśli chodzi o sytuację na globalnym rynku paliw. Ostatnie wydarzenia w tym regionie z pewnością przełożą się na ceny na stacjach. W związku z tym wielu kierowców wyszukuje informacji, czy, a jeśli tak, to o ile więcej trzeba będzie zapłacić za tankowanie. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że znacząca zmiana na stacjach już zaszła. Nie dotyczy ona kosztów, a samego paliwa, które wlewamy do baków naszych pojazdów.

Kiedy wchodzi paliwo przejściowe?

W ciągu całego roku tankujemy różne paliwa. Charakteryzują się one kilkoma innymi parametrami w zależności od pory roku. Wymiana paliwa jest regularną czynnością i powinna następować w momencie zmian temperatury na zewnątrz. W zależności od pory roku do zbiorników tankujemy paliwo zimowe, przejściowe i letnie.

Ostatnia zmiana miała miejsce 1 marca 2026 roku, kiedy to paliwo zimowe zostało zastąpione przez paliwo przejściowe. Co prawda, w tym roku faktycznie data zmiany paliwa pokryła się z nadejściem wysokich temperatur, ale tak naprawdę zmiany na stacjach podyktowane są przepisami. Tę kwestię reguluje "Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych". To ono ustala szereg parametrów, które dane paliwo musi spełnić.

Czym różni się paliwo przejściowe od zimowego?

Najważniejszym parametrem, który ulegnie zmianie w benzynie przejściowej względem tej zimowej jest prężność par. Dotychczas przedział powinien wynosić 60-90 kPA, natomiast teraz to 45-90 kPA. Prężność par odpowiada za lotność benzyny. Jeśli prężność jest zbyt wysoka, w układzie paliwowym mogą powstawać korki parowe, a to z kolei prowadzić może do dławienia się silnika. W przypadku gdy jest ona zbyt niska, rozruch silnika przy niskich temperaturach jest utrudniony.

Z kolei dla silników Diesla najważniejszym parametrem jest temperatura zatkania zimnego filtra (CFPP). W zimowym oleju napędowym jest ona znacznie niższa od tej w przejściowym czy letnim. Specjalne dodatki mają bowiem zapobiec wytrącaniu się parafiny, co z kolei może doprowadzić do zapychania zimnego filtra paliwa. Zimowy olej napędowy zapewnia prawidłową pracę jednostki napędowej nawet przy 20-stopniowym mrozie. W przypadku przejściowego oleju napędowego wartość CFPP wynosi -10 stopni Celsjusza.

Czy można mieszać paliwo przejściowe z zimowym?

Każdorazowe wprowadzanie nowego paliwa na stacjach nie wiąże się ze specjalnymi informacjami, ale w gruncie rzeczy nie ma takiej potrzeby, ponieważ z punktu widzenia kierowców taka zmiana paliwa nie wnosi kompletnie nic, jeśli chodzi o sposób tankowania. Tych, którzy zastanawiają się, czy mając jeszcze w zbiorniku sporo paliwa zimowego muszą czekać, aż je "wyjeżdżą", uspokajamy: oba paliwa można spokojnie mieszać, nie wiąże się to z żadnymi usterkami.

Jak długo paliwo przejściowe na stacjach?

Benzyna przejściowa będzie dostępna na stacjach do 30 kwietnia, z kolei przejściowy olej napędowy do 15 kwietnia. Od 16 kwietnia (olej napędowy) i od 1 maja (benzyna) na stacjach tankować będziemy paliwo letnie.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja