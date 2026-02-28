Od 2 marca zmiany na stacjach paliw. Kto ma diesla, ten żałuje

W skrócie Od 2 marca na polskich stacjach paliw prognozowany jest wzrost cen wszystkich rodzajów paliwa.

Najbardziej podwyżki dotkną właścicieli samochodów z silnikami Diesla, gdzie ceny przekroczą 6 zł za litr.

Sytuacja na rynku paliw zaostrza się ze względu na wzrost cen ropy Brent i działania zbrojne USA oraz Izraela przeciwko Iranowi.

Ceny paliw w Polsce od 2 marca

Jak informują analitycy portalu e-petrol.pl, nadchodzący tydzień przyniesie kolejny już wzrost cen paliw na polskich stacjach. Jest to efekt podwyżek w hurcie, które miały miejsce w tygodniu mijającym. Obecnie za paliwo na polskich stacjach płacimy:

Pb95 - 5,74 zł

Pb98 - 6,52 zł

ON - 5,99 zł

LPG - 2,77 zł

Natomiast według najnowszych prognoz, od 2 marca ceny paliw w Polsce będą kształtowały się następująco:

Pb95 - 5,73-5,85 zł

Pb98 - 6,52-6,64 zł

ON - 6,01-6,14 zł

LPG - 2,75-2,84 zł

Mówimy zatem o nawet kilkunastogroszowych podwyżkach za litr benzyny oraz oleju napędowego. W najgorszej sytuacji są jednak właściciele diesli - po pierwsze pewne jest przebicie psychologicznej bariery 6 zł/l. Po drugie zaś ropa może zanotować najwyższy wzrost ze wszystkich paliw - aż o 15 gr.

Czy czekają nas kolejne podwyżki cen paliw w Polsce?

Analitycy w swoim piątkowym raporcie przypomnieli, że cena ropy Brent utrzymuje się ostatnio powyżej 70 dolarów za baryłkę. Wynika to z napiętej sytuacji politycznej i realnej możliwości amerykańskiego uderzenia na Iran. Gdyby do niego doszło - pisali eksperci - można oczekiwać "radykalnych weryfikacji prognoz w górę".

Dzisiaj już wiemy, że operacja wojskowa właśnie się rozpoczęła, a Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran w sobotę rano. Niedługo potem prezydent Donald Trump potwierdził, że USA rozpoczęły dużą operację bojową w Iranie, a także wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Już za kilka dni może się więc okazać, że piątkowe prognozy analityków, co do podwyżek cen paliw na stacjach, są niedoszacowane i kierowcy zapłacą jeszcze więcej.

